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Bitlis’te 300 kilo EYP imha edildi

İHA

Bitlis'te terör örgütünce araziye tuzaklanmış 300 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis’te 300 kilo EYP imha edildi

Bitlis’te terör örgütünce araziye tuzaklanmış 300 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; merkez kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş patlayıcı ile gıda ve yaşam malzemesi olduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada, “Bunun üzerine 28 Kasım 2019 tarihi itibarıyla BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, Şehit Güvenlik Korucusu Muhsin Apak 201991 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda, araziye gömülü vaziyette 6 büyük tüp içerisine tuzaklanmış 300 kilogram EYP, 6 büyük boş tüp, 30 metre elektrik kablosu, akü, 45 metre sera naylonu, 4 testere, 80 metre hortum ile muhtelif miktarda yaşam ve gıda malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet savcısının talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS

28 Kasım 2019 Perşembe

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