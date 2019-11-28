Tatvan Sağlık Müdürlüğünün çalışmaları

Bitlis’in Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğünün çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki 5 bin 194 öğrenciye ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak 9 bin 222 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıtımı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “Sağlıklı Hayat Merkezi Spor Salonumuzdan 2019 yılı içerisinde 870 kişi faydalanmış olup, 700 saatten fazla stepaerobik ve pilates dersi yapılmıştır. Spor faaliyetlerimiz ücretsiz bir şekilde devam etmekte olup, katılmak isteyen tüm bayan vatandaşlarımızı kurumumuza bekliyoruz. Ayrıca; 2019 yılı okul aşıları tamamlanmış olup bin 543 birinci sınıf öğrencimiz, 2 bin 163 sekizinci sınıf öğrencimiz aşılanmıştır. Çeşitli okullarda 878 öğrenciye karbonmonoksit zehirlenmesi ve alınacak önlemlerle ilgili eğitimler verilmiştir. Resmi kurumlara ve okullara broşür asılmış ve dağıtılmıştır. Kaymakamlığımız koordinesinde Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Tatvan Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından ilçemizdeki okulların müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlere yönelik ‘uyuşturucu madde bağımlılığı ve yetişkin farkındalık’ eğitimi düzenlenmiştir. Tatvan Kültür Merkezinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde bağımlılık birimi sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Emrah Dilek ve Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde Eğitimci Rehber Öğretmen Cevat Yürek tarafından yapılan sunumda; öğrenci, öğretmen, aile üçgeninin madde bağımlılığı önleme çalışmalarında önem arz ettiğine vurgu yapıldı. Madde bağımlısı bireyde ve ailede oluşabilecek sorunlar ve etkili çözüm yolları konuları konuşularak fikir alışverişinde bulunuldu” denildi.

BİTLİS 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:33

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