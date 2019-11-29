Bitlis´te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS´te, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu otomobilde, 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 kilo 179 gram eroin bulundu. Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.T. ve K.İ., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.
BİTLİS
29 Kasım 2019 Cuma
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