Bitlis´te 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi

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BİTLİS´te, polisin yol kontrolleri sırasında durdurduğu otomobilde, 2 kilo 179 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün yaptıkları yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Otomobilde 2 kilo 179 gram eroin bulundu. Araçta bulunan ve gözaltına alınan S.T. ve K.İ., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.



BİTLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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