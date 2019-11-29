Bitlis'te toprağa gömülü 15 kilo patlayıcı ele geçirildi

BİTLİS'te, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından toprağa gömülü, düdüklü tencere içerisinde hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Amonyum nitrat ile güçlendirildiği belirlenen 15 kiloluk patlayıcı, bulunduğu yerde imha edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün 'PKK'lı teröristleri bulup etkisiz hale getirmek ve kullandığı sığınaklar ile barınakları imha etmek' amacıyla operasyon başlattı. 'Şehit GK Muhsin Apak 2019-92' adı verilen operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri sırasında toprağa gömülü halde düdüklü tencere içerisine hazırlanmış ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 15 kilogram EYP bulundu. Çok sayıda yaşam malzemesi de ele geçirildi. Patlayıcı ve yaşam malzemeleri bulundukları yerde imha edildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.



BİTLİS 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:34

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