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Valisi Çağatay, kaza geçiren askerleri hastanede ziyaret etti

İHA

Valisi Çağatay, kaza geçiren askerleri hastanede ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, trafik kazasında yaralanan askerleri hastanede ziyaret etti.
Vali Oktay Çağatay, askeri araçla trafik kazası geçiren askerleri hastanede ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askeri araç, Bitlis merkez Tüvtürk Kavşağı yakınlarında dün gece saatlerinde kaza yaptı. Meydana gelen kazada iki askeri personel yaralandı, bir sivil vatandaş ise hayatını kaybetti. Yaralanan askerler, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Vali Oktay Çağatay, hayati tehlikesi bulunmayan askerleri ve ailelerini, hastanede ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Oktay Çağatay, Allah’tan şifalar diledi. Vali Oktay Çağatay, kazada hayatını kaybeden Adilcevaz ilçesinde yaşayan vatandaşa da Allah’tan rahmet diledi. Kaza hakkında askerlerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, tekrar geçmiş olsun dileklerini ileterek, “İnşallah bu gibi üzücü olayları bir daha yaşamayız” dedi. Vali Oktay Çağatay, yetkililerden yaralı askerlerimiz hakkında bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.

BİTLİS

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:05
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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