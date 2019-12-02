Başkan Tanğlay, Zeydan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ‘Başkan Mahallemizde’ halk toplantıları kapsamında Zeydan Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Mahalle ziyaretinde konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sürekli vatandaşlarla iç içe olduklarını belirtti. Kentin sorunlarını bildiklerini, çözüm için gereken ne varsa yapılacağını kaydeden Tanğlay, “Biz verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz. Zeydan Mahallesi’nde altyapı sorununu bitirdik. Yeni şebeke hattından evlere içme suyu verdik. 350 aboneye su bağlantısını yaptık. Kış sezonuna girmesinden dolayı diğer yapılması gereken işleri de baharın gelmesiyle belirlenmiş program dahilinde yapacağız. Çalışmalar esnasında gösterdiğiniz anlayış içinde teşekkür ederim. Kısa sürede tüm mahallelerde toplantılar yaparak sorunların çözümü için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz. Sorunlara imkanlarımız dahilinde çözüm buluyoruz. Sadece gelip burada dinleyip sorunları ötelemiyoruz. Bu noktada bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum. Şehrimize hizmet için buradayız. Bitlis’imiz yaşanılabilir bir kent yapmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, mahalle sakinlerinin isteklerini ve sıkıntılarını dinleyip, çözüm noktasında ilgili birim amirlerine talimat verdi. Başkan Tanğlay, toplantı sonunda kendisiyle birebir görüşmek isteyen vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Toplantıya Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay, beraberinde Vali Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Kemal Karahan, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran, kurum amirleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Zeydan Mahalle Muhtarı Hikmet Kandemir ise, Başkan Tanğlay’a Zeydan Mahallesi’nde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

BİTLİS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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