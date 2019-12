Şifa arayanlar Budaklı Kaplıcası’na akın ediyor

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan Budaklı Kaplıcaları, özellikle hafta sonları şifa arayanların akınına uğruyor.

Her gün yüzlerce vatandaş; romatizma, solunum, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı ile metabolizma bozuklukları gibi hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da tespit edilen kaplıca suyunda şifa arıyor. Budaklı köyü yakınlarında bulunan üzeri açık kaplıcalar, yaz kış demeden Muş, Bitlis, Batman, Van ve İstanbul gibi illerden şifa arayan yüzlerce vatandaşın akınına uğruyor. Havaların soğuk oluşuna aldırmayan vatandaşlar, kaplıcaya gelerek gerek hastalıkları için gerekse keyiflerince suya giriyor.

Çevre illerden şifa bulmak için Budaklı Kaplıcası’na gelen vatandaşlar, bir yandan suda şifa bulurken, diğer yandan da şifa arayan vatandaşları buraya davet ediyorlar. Ahlat’tan şifa bulmak için Budaklı Kaplıcası’na gelen Atakan Olcay, bu kaplıcayı daha önce duyduğunu belirterek, “Bu kaplıca suyunun bazı hastalıklara iyi geldiğini duymuştum. Biz de bugün ailece buraya geldik. Hava soğuk ama su gayet sıcak. Vatandaşlar da buraya oldukça ilgili” diye konuştu.

Çevre köyden Budaklı Kaplıcası’na şifa bulmaya gelen Timur Solan ise “Yaz kış demeden buraya insanlar geliyor. Türkiye’nin her yerinde gelenler oluyor. Bu su şifalıdır. Her türlü yaraya iyi geliyor. Özellikle vatandaşlar kış aylarında kar yağdığı zaman daha çok rağbet gösteriyorlar. Eksi 20 ile 30 derecede bile bu suya giriyoruz” dedi.

Ahlat’tan gelerek bel fıtığı rahatsızlığı için Budaklı Kaplıcası’na giren Erkan Olcay da devlet eliyle kaplıcanın çevre düzenlemesinin yapılması gerektiğini ifade ederek, “Her yıl özellikle soğuk havalarda geliyoruz. Geçen yıl da şubat ayında gelmiştik. Romatizma, eklem ağrılarına, sırt ve bel ağrılarına, bel fıtığına iyi gelen bir sudur. Türkiye’nin hemen hemen her yerinden şifa bulmak için vatandaşlar geliyor” şeklinde konuştu.

