(Özel) Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Bitlis’te etkili olan yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Bitlis ve ilçelerinde aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı manzarası izleyenleri kendine hayran bıraktı. BitlisGüroymak karayolunda seyir halinde olan bazı araç sürücüleri de ortaya çıkan gökkuşağını izlemek ve fotoğraflamak için araçlarını yol kenarına park edip eşsiz anların keyfini çıkardı.

Bitlis’ten Güroymak ilçesine seyahat eden Nihat Olcay adlı vatandaş, seyir halindeyken gördüğü gökkuşağını izlemek ve fotoğraflamak için aracını yol kenarına park ettiğini söyledi. Olcay, “Bitlis’ten Güroymak’a seyahat ederken şu güzel manzarayı, gökkuşağını görünce hemen arabamızı sağ tarafa çekip güzel manzarayı cep telefonlarımızla çekmek istedik” dedi.

BİTLİS 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:36

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