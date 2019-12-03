Ahlat Kaymakamlığından engelli çocuklar için özel klip

Bitlis’in Ahlat Kaymakamlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel farkındalık klipi çekildi.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’ın engelli çocuklarda eğitimin önemine yönelik mesajı ile başlayan klipte; ilçedeki memur, esnaf, öğrenci ve vatandaşların mesajları yer alıyor. Klibin başında konuşma yapan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, “Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda özel eğitim hizmetlerinden yararlanmalıdır. Çünkü her çocuk özeldir” mesajını verdi.

Klibin devamında ilçedeki memur, esnaf, öğrenci ve vatandaşlar da “Çünkü her çocuk özeldir” diyerek engelli çocuklara destek verdi.

BİTLİS 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:37

AKŞAM 16:58

YATSI 18:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.