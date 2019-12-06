Kaymakam Özkan ile Kızılay ekibi özel çocukları ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Özkan ile Kızılay ekibi özel çocukları ziyaret etti

İHA

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Türk Kızılayı Tatvan Şubesi yetkilileri tarafından engelli çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verdi.

Kaymakam Özkan ile Kızılay ekibi özel çocukları ziyaret etti

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Türk Kızılayı Tatvan Şubesi yetkilileri tarafından engelli çocuklar ziyaret edilerek hediyeler verdi.
Çağlayan Mahallesi’ndeki Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezini ziyaret eden Kaymakam Özkan ile Kızılay ekibi, sınıfları dolaşarak zihinsel engelli ve otizmli çocuklarla bir araya geldi. Okul ve öğrencilerin genel durumu hakkında okul idarecilerinden bilgi alan Kaymakam Özkan, “Dünya Engelliler Farkındalık Günü dolayısıyla, Kızılay eşliğinde çocukları ziyaret ederek sıkıntılarını dinledik. Onlar özel çocuklar ve onlar bizim çocuklarımız. Özel çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyorlar ve bunu onlara sunmak için kaymakamlığımız bünyesinde elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devem edeceğiz. Türk Kızılayı Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar ile Kızılay gönüllülerine bizlere eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Bu farkındalığa ayak uydurarak özel çocukların yanında olduklarını belirten Türk Kızılayı Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ise, "Her konuda özel bireylerin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz. Onları diğer bireylerden ayırdığımız tek nokta, onlara duyduğumuz sevginin fazlalığıdır" ifadelerini kullandı.
Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Karaman'ın da katıldığı ziyaret kapsamında, özel çocuklar için yaş pasta kesildi, hediyeler verildi ve ikramlarda bulunarak hatıra fotoğrafı çektirildi.

BİTLİS

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:39
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Bitlis’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
UMKE’den sürücülere ‘Yaşama yol ver’ hediyesi
YEREL HABERLER UMKE’den sürücülere ‘Yaşama yol ver’ hediyesi
Tümgeneral Fuat Güney'den Tatvan’a ziyaret
YEREL HABERLER Tümgeneral Fuat Güney'den Tatvan’a ziyaret
Araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar
YEREL HABERLER Araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar
Üniversite öğrencileri araba lastiğinden kedi evi yaptı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri araba lastiğinden kedi evi ...
Bitlis’te ‘3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası’ sona erdi
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘3. Rektörlük Kız Öğrenci Spor Turnuvası’ ...
Bitlis Belediyesinden bir ilk daha
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden bir ilk daha
Bitlis’te bir şahsın üzerine gizlenmiş 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te bir şahsın üzerine gizlenmiş 5 kilo 616 ...
Vali Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt’un ailesine taziyede bulundu
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, Şehit Alpaslan Kurt’un ailesine ...
Bitlis´te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis´te 5 kilo 616 gram eroin ele geçirildi
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Bitlis'te yürüyüş yarışmasında kadınlar yarıştı
YEREL HABERLER Bitlis'te yürüyüş yarışmasında kadınlar yarıştı
TATSO Başkanı Adabağ, Almanya ziyaretini değerlendirdi
YEREL HABERLER TATSO Başkanı Adabağ, Almanya ziyaretini ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X