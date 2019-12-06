UMKE’den sürücülere ‘Yaşama yol ver’ hediyesi

Bitlis’te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından uygulama noktasında sürücülere ‘Yaşama yol ver’ kampanyası dahilinde çeşitli hediyeler dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

Bitlis UMKE ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada sürücülere bilgilendirme yapılarak, araç kokusu ve araç reflektörü hediye edildi. UMKE Birim Sorumlusu Paramedik Ömer Daşdemir, her yıl aralık ayının ilk haftasının ‘Aile Sağlık Hizmetleri Haftası’ olarak kutlandığını belirterek, “112 Acil Sağlık sistemi bu yıl 25’inci yaşını kutluyor. Bizler de bu hafta etkinlikler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü olarak Bitlis il ve ilçelerinde birçok faaliyetler belirledik. Bunlardan bir tanesi de polis uygulama noktasında trafikteki sürücü kardeşlerimize ‘Yaşama yol ver’ adlı kampanya kapsamında Sağlık Bakanlığımızın göndermiş olduğu araç kokusu ve reflektörlerimizi hediye ediyoruz. Bu etkinliğimizi İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri ile birlikte koordine ettik. Onların bilgisi ve koordinesi dahilinde çeşitli saatlerde uygulama noktasında bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Destek veren bütün ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından sürücülere hediyeler verilerek bilgilendirme yapıldı.

BİTLİS 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:39

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