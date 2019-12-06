Bitlis’te araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis’te İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş law silahı ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “06 Aralık 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla “Şehit GK Rıfat KAYA 115” operasyonu başlatılmıştır. Operasyonda; 6 Aralık 2019 günü sığınak içerisinde; 117 adet 7,92 çapında mavzer fişeği, 1 adet kullanılmamış law silahı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

BİTLİS 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:39

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