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Kaymakam Erat’tan köy öğrencilerine sinema sürprizi

İHA

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, köy öğrencilerine sinema ve pizza sürprizi yaptı.

Kaymakam Erat’tan köy öğrencilerine sinema sürprizi

Bitlis’in Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, köy öğrencilerine sinema ve pizza sürprizi yaptı.
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ile birlikte ziyaret ettiği Develik ve Yoğurtyemez köyü öğrencilerine sürpriz yaptı. Kaymakam Erkan İsa Erat, köy okul ziyaretleri esnasında öğrencilerle sohbet ederken, öğrencilerin sinema izleme isteklerini yerine getirdi. Köy öğrencilerini öğretmenleriyle birlikte köylerinden aldırtan Kaymakam Erat, köy öğrencilerini Tatvan ve Ahlat’taki AVM’lere göndererek güzel bir gün yaşattı. Öğretmenleri ile birlikte Tatvan’da sinemaya giden ve ardından pizza yiyen Develik köyü öğrencileri, daha sonra köylerine geri döndü. Yoğurtyemez köyü öğrencileri de, Ahlat AVM’de pizza yiyerek, bowling ve çeşitli oyunlar oynadılar. Öğrenciler keyifli ve güzel bir gün geçirmelerine olanak sağlayan Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat’a teşekkür ettikten sonra öğretmenleriyle birlikte köylerine geri döndüler.

BİTLİS

09 Aralık 2019 Pazartesi

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