AHZO’dan çiftçi borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması talebi

Bitlis’in Ahlat Ziraat Odası (AHZO), çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve yapılandırması talebinde bulundu.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, çiftçilerin borçlarını bir hasat sezonunda ödeme imkanının olmadığına değinerek, bu olumsuz koşulların yanında birde elektrik fiyatlarının yüksekliği ve ilçede bu yıl çiftçilere uygulanan cezai işlemlere dikkat çekti. Demirden, “Üreten çiftçiye pozitif ayrımcılık politikası ile harekete geçilmesi gerekmektedir. Çiftçilerimizin tüm bankalara olan borçları, çiftçi kayıt sistemi olsun olmasın, faizleri silinmek suretiyle en az beş yıl vade ile yapılandırılmalıdır. Üreticilerimizin ekim, kasım ve aralık ayları içerisinde ödemesi bulunan Ziraat Bankası ve özel bankalar ile tarım kredi kooperatiflerine borçları bulunmaktadır. Üreticimizin bu sezon ki kredi borcunun yanı sıra çıkarılan yapılandırmaya şartları uygun bulunmadığı için başvuramayan, borçları geçmişte ertelenen ya da 2019 yılında kuraklık dolayısıyla hububat ürünlerinde verim alamayan çiftçilerimizin borçları da bulunmaktadır. Tüm borçların bir hasat sezonunda ödenme imkanı bulunmamaktadır. Kefiller ve asıl borçlular arasında sorunlar yaşanmakta ve gitgide bu sorunlar büyük bir çıkmaza girmektedir. Erteleme ve yapılandırma faizsiz olarak yapılmalıdır. Aksi takdirde çiftçi bu olumsuzlukların altından kalkamaz ve üretim yapamaz duruma gelir. Tüm bu olumsuz koşulların yanında birde elektrik fiyatlarının yüksekliği ve ilçemizde bu yıl çiftçilerimize uygulanan cezai işlemler çiftçilerimizi bezdirmiştir. Çiftçimizin hangi koşullarda üretim yaptığını bu ülkede yaşayan herkesin anlamasını bekliyoruz. Derdimiz budur. Hükümet yetkililerimizin ve devletimizin çiftçimizin bu feryadına bir çözüm bulacağını ümitle bekliyoruz” diye konuştu.

BİTLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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