Başkan Çoban, Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Çoban, Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna katıldı

İHA

Bitlis'in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen "Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı"na katıldı.

Başkan Çoban, Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna katıldı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen “Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı”na katıldı.
Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcileri, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen “Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı”nda bir araya geldi. Köyceğiz Kulak Mesire Alanında yapılan çalıştaya, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer’in yanı sıra Türkiye'nin 17 Cittaslow (sakin şehir) kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.
2019 yılı Mart ayında Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısında Muğla’nın Köyceğiz ilçesi ile birlikte Cittaslow (sakin şehir) üyeliği kabul edilen Ahlat ilçesinin Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Sakin şehirler toplantımız Köyceğiz’de üyeliği gerçekleşmiş tüm belediyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sunum, günün konusu olmayı başardı. Cittaslow uluslararası çalıştaylarından birini inşallah ilçemizde gerçekleştireceğiz. Ahlat marka şehirler arasında seçkin envanteriyle özel yerini almıştır. Ev sahipliğinden dolayı Köyceğiz Belediye Başkanımıza ve ayrıca Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi olarak çalışmalarımıza katkılarından dolayı Ahlat Kaymakamımız Erkan İsa Erat’a teşekkür ediyorum” dedi.

BİTLİS

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:09
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tatvan'da metamfetamin maddesi ele geçirildi
AHZO’dan çiftçi borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması talebi
YEREL HABERLER AHZO’dan çiftçi borçlarının ertelenmesi ve ...
Ahlat Belediye Meclisinden engelliler için özel oturum
YEREL HABERLER Ahlat Belediye Meclisinden engelliler için özel ...
Kaymakam Erat’tan köy öğrencilerine sinema sürprizi
YEREL HABERLER Kaymakam Erat’tan köy öğrencilerine sinema sürprizi
4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı
Bitlis'te Narko-Kıran 13 Operasyonu: 40 gözaltı
YEREL HABERLER Bitlis'te Narko-Kıran 13 Operasyonu: 40 gözaltı
Büyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla buluştu
YEREL HABERLER Büyük Usta Karpov, Mersin'de minik satranççılarla ...
Lise öğrencilerinden müzik şöleni
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden müzik şöleni
Bitlis´te Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergi açıp, konser verdi
YEREL HABERLER Bitlis´te Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sergi ...
Tatvan’da kum sanatı gösterisi
YEREL HABERLER Tatvan’da kum sanatı gösterisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X