Başkan Çoban, Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna katıldı

Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen “Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı”na katıldı.

Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcileri, Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen “Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı”nda bir araya geldi. Köyceğiz Kulak Mesire Alanında yapılan çalıştaya, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer’in yanı sıra Türkiye'nin 17 Cittaslow (sakin şehir) kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı.

2019 yılı Mart ayında Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu Toplantısında Muğla’nın Köyceğiz ilçesi ile birlikte Cittaslow (sakin şehir) üyeliği kabul edilen Ahlat ilçesinin Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, “Sakin şehirler toplantımız Köyceğiz’de üyeliği gerçekleşmiş tüm belediyelerimizin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Necati Aktekin ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sunum, günün konusu olmayı başardı. Cittaslow uluslararası çalıştaylarından birini inşallah ilçemizde gerçekleştireceğiz. Ahlat marka şehirler arasında seçkin envanteriyle özel yerini almıştır. Ev sahipliğinden dolayı Köyceğiz Belediye Başkanımıza ve ayrıca Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi olarak çalışmalarımıza katkılarından dolayı Ahlat Kaymakamımız Erkan İsa Erat’a teşekkür ediyorum” dedi.

BİTLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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