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– Bitlis’in Güroymak ilçesinde 14 ayrı hırsızlık suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde; 14 ayrı hırsızlık suçundan; İstanbul, Bitlis ve Batman adliyelerince 13 yıl hapis cezası ile aranan M.Ş.B. isimli şüpheli, 8 Aralık 2019 günü Güroymak ilçesinde yakalanmıştır. Gözaltına alınan M.Ş.B., adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecektir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BİTLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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