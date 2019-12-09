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Bitlis’in Ahlat ilçesinde bir markette silahlı yağma teşebbüsünde bulunan şahıs gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar neticesinde; 26 Kasım 2019 günü Ahlat Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana gelen ‘Silahlı Yağmaya Teşebbüs’ olayının kimliği belirsiz şüphelisi yapılan kamera çalışmaları sonucunda H.A. isimli şüpheli olduğu tespit edilmiş, şüpheli H.A. 8 Aralık 2019 günü saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

BİTLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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