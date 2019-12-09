Otobüs ve otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişiye gözaltı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polisin yaptığı yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsü ve otomobilde seyahat eden iki kişi, üzerlerindeki 715.72 gram metamfetamin ile yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçenin girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsü ile otomobilde aramalar yapılırken, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki kişinin üst araması da yapıldı. Aramada, şüphelilerin üzerlerinde 715.72 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.



BİTLİS 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:42

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