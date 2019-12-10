Whatsapp ile gelen mutluluk

Bitlis’in Güroymak ilçesinde oturan ve doğuştan engelli olan 24 yaşındaki Muhammet Çağrı, WhatsApp sayesinde tekerlekli sandalye hayaline kavuştu.

Muhammet’in annesi Özlüfet Çağrı tarafından Bitlis Belediyesinin WhatsApp ihbar hattına tekerlerli sandalye isteği mesaj gönderildi. Bitlis Belediyesi tarafından oluşturulan ve sorunlara kısa sürede çözüm üretmek üzere kullanılan WhatsApp ihbar hattına gelen bir mesaj, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ı harekete geçirdi. Bir annenin engelli oğlunun kullanması için talep ettiği tekerlekli sandalye isteği kısa sürede karşılandı. Alınan tekerlekli sandalye Güroymak ilçesindeki evine götürülerek, teslim edildi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ihbar hattına bugüne kadar 936 mesaj geldiğini, bunların neredeyse hepsine olumlu dönüş yaptıklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, “Bitlis Belediyesi olarak eksik kalan hizmetlerin ve yapılması gereken işlerin ihbarlarını almak üzere bir WhatsApp ihbar hattı kurduk. Bu ihbar hattımıza bugüne kadar 936 mesaj geldi. Bunlardan biri de Güroymak ilçemizde engelli bir vatandaşımızın annesi tarafından gönderilmişti. Engelli kardeşimizin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Annesi WhatsApp hattımıza ulaştı. Bizde imkanlarımız dahilinde annemizin isteğini yerine getirdik ve Bitlis Belediyesi olarak tekerlekli sandalyeyi kardeşimize gönderdik. Onlardan da teşekkürümüzü aldık. Rabbim onlara yardım etsin. Evlatlarını onlara bağışlasın” dedi.

Anne Özlüfet Çağrı ise, Bitlis Belediyesinin WhatsApp ihbar hattına attıkları mesaja hemen geri dönüş yapıldığını belirterek, “Engelli oğlum Muhammed Çağrı'ya Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay tarafından manuel tekerlekli bir sandalye temin edildi. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.

BİTLİS 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:43

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