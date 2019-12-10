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Ahlat’ta kar yağışı

İHA

Ahlat’ta kar yağışı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Ahlat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar olurken, Ahlat Belediyesi şehir merkezi ve mahallelerde, karayolları da ana yollarda kar temizleme çalışması başlattı.
Ahlatlı vatandaşlar, yağan karın artık kalıcı olduğunu, beyaz örtünün 5 ay kadar süreceğini söylediler.
Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de, köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİTLİS

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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