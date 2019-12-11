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Şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi

İHA

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencileri, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün cami vasiyeti için ilçede başlatılan kampanyaya destek için kermes düzenledi.

Şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencileri, Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün cami vasiyeti için ilçede başlatılan kampanyaya destek için kermes düzenledi.
Van’ın Çaldıran ilçesinde 17 Ekim 2019 tarihinde teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Ahlatlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün, ikamet ettiği Kulaksız Mahallesi’ndeki cami imamıyla şehit olmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı mesajlaşmada dile getirdiği, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam” şeklindeki vasiyetine ilçe halkı sahip çıktı. Şehit Eren Öztürk’ün cami vasiyetine kayıtsız kalmayan ilçe halkı kampanyaya destek verirken, öğrenciler de okullarda açtıkları kermeslerden elde edilen geliri cami yapımı için başlatılan kampanyaya bağışlayacak.
Şehit Eren Öztürk’ün yaşadığı Kulaksız Mahallesi’nde bulunan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi öğrencileri de şehidin cami vasiyetine destek olmak amacıyla “Gel Beraber İnşa Edelim” sloganıyla okulda kermes düzenledi. Öğrenciler, ailelerin ve öğretmenlerinin destekleri ile hazırladıkları gıda ürünlerini satarak elde edilen geliri cami yapılması için başlatılan kampanyaya bağışladı. Öğrenciler tarafından düzenlenen kermese Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, ilçede görev yapan askeri personeller, veliler ve vatandaşlar da katılarak destek verdi.
Düzenledikleri kermes hakkında gazetecilere açıklamada bulunan Sadullah Gencer Anadolu Lisesi Müdürü Erhan Yıldırım, “Bu işe başlarken tabi ki öğrencilerimizin güzel bir teklifiyle yola çıktık. Öğrencilerimiz sağ olsunlar şehidimizi sahiplendiler. Aslında şehidimiz derken Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Hatay'a kadar bu coğrafya içerisinde mücadele eden, bizler için kendisini feda eden herkes şehidimizdir. Onların yanında olduğumuzu, onlarla bir olduğumuzu, onlarla aynı düşündüğümüzü ifade etmek amacıyla bu kermesimizi düzenledik. Kermesimizin maddi bir beklentisi olmasa da amacımız ve tarafımızın belli olmasıdır. Gerçekten öğrencilerimizin bu katkılarını gördükten sonra gelecek hakkındaki ümitlerimiz daha da arttı. Bu çerçevede katkısı bulunan tüm velilerimize, öğrencilerimize, misafirlerimize ve katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Okul Aile Birliği Başkanı Kürşat Nacaroğlu da, öğrenciler ve veliler olarak öğretmenlerin ve okul idaresinin desteğiyle şehidin vasiyeti olan cami inşaatına katkı vermek için kermes düzenlediklerini belirtti. Nacaroğlu, “Yaklaşık 1,5 ay önce mahallemizin çocuğu olan Eren Öztürk kardeşimiz şehadet şerbetini içti. Şehit düşmeden önce mahalle imamımız olan hocamıza vasiyetini yazmış. Bizim için eksi derecelerde vatani görevini beklerken, cennetin madalyası olan o kalleş kurşunu yediğinde, o bizim için gözünü kırpmadı. Zaten Ahlat genelinde gerek kurum amirlerimiz gerekse iş adamlarımız seferber olmuşlardı. Fakat bugün kendileri küçük yürekleri büyük olan öğrenci arkadaşlarımızın cami derneğine katkı sunmak adına başlatmış oldukları kermeste, belki madden çok büyük meblağlar olmayacak ancak şehidimizi bu şekilde benimsemeleri ve bu maneviyatı bilmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmişlerdir. Burada oldukça emek veren ve tüm masrafları karşılayan öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Şehidimizin vasiyetinin yere düşmemesi için bu derneğe bir tuğla bırakmak adına yaptığımız bu kermeste bizleri yalnız bırakmayan kurum amirleri ve duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerin bu anlamlı davranışı bizi çok duygulandırdı”
Kermese katılan Şehit Eren Öztürk’ün babası Kerem Öztürk ise öğrencilerin böylesi anlamlı davranışı karşısında çok duygulandıklarını belirterek, “Oğlum Eren'in cami imamına yapmış olduğu bir vasiyeti vardı. Bundan dolayı mahallemizde bulunan Sadullah Gencer Anadolu Lisesinde okul aile birliğinin destekleriyle okul idaresi, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından bir kermes düzenlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu amaçla çocuklarımıza şehitlik mertebesinin öneminin aşılanması da oldukça anlamlıdır. İlçe genelinde şehidimizin cami vasiyetine halkımız, iş adamları, idareciler, özellikle öğrenciler ile öğretmenler çok büyük katkıda bulunuyorlar. Bu da bizi oldukça sevindiriyor ve duygulandırıyor. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu vasiyet yerde kalmayacaktır. Çok muazzam bir şekilde bu camii inşa edilecektir” dedi.
Kermesi düzenleyen öğrencilerde, Şehit Eren Öztürk’ün vasiyetinin yerine getirilmesi için başlatılan kampanyaya destek vermek için kermes düzenlediklerini, kermese katılan tüm katılımcılara teşekkür ettiklerini dile getirdiler.

BİTLİS

11 Aralık 2019 Çarşamba

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