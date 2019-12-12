BEÜ'de “Türkiye’de Hak Arayışı Yolları” paneli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

BEÜ'de “Türkiye’de Hak Arayışı Yolları” paneli

İHA

BEÜ'de “Türkiye’de Hak Arayışı Yolları” paneli

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu ve Kamu Denetçiliği Kurumu işbirliğinde “Türkiye’de Hak Arayışı Yolları” adlı panel düzenlendi.
İlk olarak panel öncesi Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret etti. Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaretin ardından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen panele geçildi. Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Bitlis Cumhuriyet Baş Savcısı Murat Dilsiz ve Avukat Muaz Ergezen’in panelist olarak katıldığı panel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Panelin açılışında konuşan Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Metin Işık, programa katılanları selamlayarak, 10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Kamu Denetçiliği kurumunun 2012 yılında kurulduğunu ifade eden Işık, “Kamu Denetçiliği Kurumu kurulduktan kısa bir süre sonra hak arayışının önemli bir kurumu haline gelmiştir. Bunun en önemli nedeni kurumun kendisini yalnızca şikâyetleri karara bağlamakla sınırlı kılmamış olmasıdır. Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştay, sempozyum ve panel gibi etkinliklerle bilinirliğini ve görünürlüğünü giderek arttırmakta, bilimsel dergiler aracılığıyla da kamu denetçiliğine ilişkin teorik, tarihsel ve pratik bilgi alanlarının her birine katkı sağlamaktadır. Üniversitelerde ise, öğrenci toplulukları aracılığıyla hak arayışı olgusunu yaygınlaştırmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda, 2017 yılında Kamu Denetçiliği Kurumu talebiyle üniversitemizde kurulan Ombudsmanlık Topluluğu, yapmış olduğu çeşitli etkinliklerle kurumun evrensel hedeflerine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bugün burada üniversitemizin desteğiyle Ombudsmanlık Topluluğumuz tarafından düzenlenen Türkiye’de Hak Arayışı Yolları konulu panelin de bu amaçlara hizmet edecek şekilde verimli geçmesini ümit ediyor, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum” dedi.
10 Aralık İnsan Hakları Günü münasebetiyle düzenlenen panelin başarılı geçmesi temennisinde bulunan Panel Başkanı BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ise, tarih boyunca dünyada insan hakları ihlallerinin olduğunu ve bu ihlallerin önlenmesi için mücadelelerin yapıldığını ifade etti. Prof. Dr. Demirtaş, “Dünyanın herhangi bir yerinde bir ihlal varsa o ihlali ortadan kaldırabilmek adına çeşitli biçimlerde mücadele eden insanlar ve gruplar olmuş, çeşitli otoriteler, devletler ve yöneticiler hak ihlallerini ortadan kaldırabilmek için bazı düzenlemeler yapmışlardır” ifadelerini kullandı.
Dünyadaki hak ihlallerine karşı yapılan mücadeleleri ve alınan kararları tarihi sırasına göre anlatan Prof. Dr. Demirtaş, şöyle dedi:
“İnsan hakları noktasında atılmış en önemli adım Peygamberimizin ‘Veda Hutbesidir’. Bu hutbede ilk defa ırk üstünlüğü ret edilmiş, ilk defa kadın haklarından bahsedilmiştir. Bu durum, Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır şeklinde ifade edilmiştir. İnsan hakları konusunda günümüze şekil veren günümüzü yönlendiren ve hala çok çeşitli tartışmaların odağında yer alan 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ise 2. Dünya Savaşı’nın sonlarında bir ihtiyaçtan doğmuştur. Çünkü bilinmelidir ki dünyada insan hakları ihlallerinin en yaygın olduğu dönemler savaş dönemleridir. İşte bu itibarla 10 Aralık 1948 Paris oturumunda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kabul edilmiş ve dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından benimsenmiştir. Türkiye ise 1949’da bu belgeyi kabul etmek suretiyle hukuk sistemine dahil etmiştir. Dünyadaki insan hakları ihlallerini ortadan kaldırabilmenin en etkili yolunun savaşsız bir dünya elde etmek olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla en anlamlı mücadele dünyayı savaşsız bir hale getirmek için verilecek mücadeledir. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada hak arayışı noktasında yoğun bir mücadele olmakla birlikte hala ne yazık ki ihlaller ve bu ihlaller karşısındaki mücadeleler devam etmektedir. İşte bugün biz bu ihlallerin ortadan kaldırılması için ülkemizde ne tür mücadele yolları olduğuna dair bir çalışma yapmayı planladık. Ombudsmanlık Öğrenci Topluluğumuz bu konuda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu manada başta Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bütün etkinliklerimizde salonları tıka basa dolduran sevgili öğrencilerimize etmek istiyorum.”
“Hak Arama Kültürü ve Ombudsmanlık” adlı sunumunu yapan Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan ise, Kamu Denetçi Kurumu’nun tarihi kökenlerine değinirken Hazreti Ömer’in adalet anlayışından, İslam devletlerindeki adalet uygulamalarından bahsetti. Görebilir kişi anlamına gelen ombudsmanlık kavramının ilk olarak İsveç’te ortaya çıktığına değinen Kalkan, bu süreçte İsveç Kralı’nın Osmanlı Devleti'ne sığınırken Osmanlı uygulamalarından nasıl etkilendiğini anlattı. Kamu Denetçi Kurumu’nun altyapısının da anayasal güvenceye kavuşmasının tarihinden bahseden Kalkan, “Vatandaş asla çekinmeden, hiçbir tereddüt yaşamadan müracaatta bulunabilir ve bu anayasal bir haktır. Kamu Denetçi Kurumu’nun varlığı çok önemlidir. Sorunların çözümünü daha pratik bir şekilde ortaya koyan bir kurumdur. Kimseyi üzmüyoruz, önerilerde bulunuyoruz, barışçıl tavsiyelerde bulunuyoruz” dedi.
İnsanların çektiği acıyı hissetmenin empati yapmak ve sorunu çözmek için en önemli yöntemler olduğunu söyleyen Kalkan, “Kişinin lehine bir inisiyatif alınabilecekse idarenin alması gerekir, çeşitli alternatifler ve yöntemler uygulanırsa böylece sorun da kolay çözülür” şeklinde konuştu.
“Adli Yolla Hak Arayışı” adlı sunumunu yapan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Almanya’dan ve Osmanlı Devleti’nden örnekler vererek konuşmasına başladı. Denetlenemeyen kurumun çürümüş olduğunu ifade eden Dilsiz, “Her kurumun denetlenebilir olması gerekir ve denetlenmelidir” ifadelerini kullandı.
Hepimizin günlük hayatta bir şekilde hak gaspına maruz kalmış olabileceğimizi söyleyen Dilsiz, “Bu tür haksızlıklar ile mücadele etmek için mevzuatımızda herhangi bir aksaklık yok, ama uygulamada bazen hatalar olabilir. Hangi yollarla hakkımızı arayacağımızı bilmemiz gerekir. Verilen kararlara itiraz etme hakkımız vardır. En önemli kurumlardan biri kamu denetçiliği kurumudur. Mahkemenin yüzü soğuktur ama kamu denetçiliği kurumu yumuşak yüzüyle problemleri çok güzel çözüyor. Gayri meşru yollarla hak aranmaz. Başkasının hakkını gasp ederek hak arama hakkımız da yoktur” dedi.
“İdari Yolla Hak Arayışı” hakkında bilgiler veren Avukat Muaz Ergezen de, anayasa hakkının gaspı ile ilgili anayasa maddelerinden bahsetti. Yargıya gitmeden önceki adımlardan bahseden Ergezen, "İdareler genellikle direniyor o yüzden mahkeme yolu yeniden gündeme geliyor" şeklinde konuştu.
Yaklaşık iki buçuk saat süren panele Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, çok sayıda öğrenci, üniversitenin akademik ve idari personeli katıldı. Program, Rektör Prof. Dr. Yardım’ın Panel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, panelistler Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ve Avukat Muaz Ergezen’e çeşitli hediyeler takdim etmesinin ardından soru cevap bölümü ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BİTLİS

12 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:37
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi
YEREL HABERLER Şehidin cami vasiyeti için kermes düzenlendi
Aydoğdu: “Asılsız ihbar olmayan bir kış geçirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Aydoğdu: “Asılsız ihbar olmayan bir kış geçirmek ...
Bitlis'te köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te köy yoluna tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Bitlis kırsalında PKK’lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis kırsalında PKK’lılar tarafından köy yoluna ...
'Asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'
YEREL HABERLER 'Asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'
TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ziyaretleri
YEREL HABERLER TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesinden ev ...
Tatvan’da ‘kum sanatı, şiir ve müzik dinletisi’ programı
YEREL HABERLER Tatvan’da ‘kum sanatı, şiir ve müzik dinletisi’ ...
Tatvan’da “Sürü Yönetimi Elemanı Kursu” açıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Sürü Yönetimi Elemanı Kursu” açıldı
Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen’den ‘İnsan Hakları Günü’ açıklaması
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen’den ‘İnsan Hakları Günü’ ...
Ahlat’ta kar yağışı
YEREL HABERLER Ahlat’ta kar yağışı
Bitlis’teki STK’lar, insan hakları ihlallerine dikkat çekti
YEREL HABERLER Bitlis’teki STK’lar, insan hakları ihlallerine dikkat ...
SGK ve İŞ-KUR heyetinden TATSO ziyareti
YEREL HABERLER SGK ve İŞ-KUR heyetinden TATSO ziyareti
Whatsapp ile gelen mutluluk
YEREL HABERLER Whatsapp ile gelen mutluluk
WhatsApp hattından tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER WhatsApp hattından tekerlekli sandalye isteği yerine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X