Bitlisli genç Portekiz’de Avrupa ikincisi oldu

Bitlisli genç atlet Portekiz’de düzenlenen ve 47 ülkeden 102 sporcunun katıldığı Avrupa Kros Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa Kros Şampiyonasında ikincilik elde eden Bitlisli atlet Ayetullah Aslanhan, memleketinde çiçeklerle karşılandı. Ayetullah Aslanhan’ı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde İl Müdürü Savaş Bulan, Atletizm İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Fadıl Kara, şube müdürleri ve yakınları karşıladı. Araçtan inerken alkışlarla karşılanan Aslanhan, büyük gurur yaşadığını ve emeği geçenlere de teşekkür etti. Geçen yıl aynı yarışmada 8’nci sırada yer aldığını hatırlatan Ayetullah Aslanhan, “Bu yıl 2’nci olmak bana büyük gurur verdi. Çok mutlu oldum. Yarışmada elimden geleni yaparak 2’nci olup gümüş madalya kazandım. Ülkeme ve ilime yaraşır bir biçimde mücadele ettim. Bana desteğini esirgemeyen başta federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bitlis’te beni destekleyen il müdürüne, Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara’ya ve antrenörüm Fahri Tunçtan’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan ise, bugün çok mutlu bir gün olduğunu belirterek, “Bizlerde çok mutluyuz. Ayetullah Aslanhan kardeşimiz Portekiz’de düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonasında ikinci olmuştur. Bizler birincilik bekliyorduk. Bizim için bir sürpriz değildi. Ancak az bir farkla ikinciliği elde etti. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz birincilik. Tarih birincileri yazıyor. Onun için tarihin yıllarca hem kardeşimizi, hem ilimiz hem de ülkemizi yazması için mücadele edeceğiz. Burada hocası Fahri Tunçtan’a ve Atletizm İl Temsilcimize çok teşekkür ediyoruz. Emek birilerinin tek başına yaptığı bir şey değil, emeklerin toplanması ve sinerjinin bir araya gelmesi ile başarı gelir. Burada valiliğimizin, Atletim Federasyonunun ve atletizme gönül verenlerin büyük emekleri var. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Aslanhan’ı yarışmalara hazırlayan antrenörü Fahri Tunçtan ise, 47 ülkeden 102 sporcunun katıldığı Avrupa Kros Şampiyonasında rakiplerini geçerek ikincilik kürsüsüne çıkan Ayetullah Aslanhan’ı tebrik ederek, başarısını birincilikle taçlandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Ayetullah Aslanhan, antrenör Fahri Tunçtan beraberlerinde bir heyetle cuma günü Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nu ziyaret edecekler.

BİTLİS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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