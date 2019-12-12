Ahlat'ta “Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele” toplantısı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bağımlılık ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele kapsamında ‘İlçe Koordinasyon Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Algül, Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim ile bazı kurum amirleri katıldı. Düzenlenen toplantıda bağımlılık yapan maddelerle mücadele kapsamında yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Ahlat Kaymakamı Erat, bu toplantının kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Bu iş, tüm işlerimizden önemli. Ahlat olarak ilçemizde uyuşturucu kullanımı da, uyuşturucu girişi de, uyuşturucunun sevkiyat bölgesi de olmayacağız. Bundan dolayı kurumlar olarak birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Toplantı, karşılık görüş alışverişinin ardından sona erdi.

BİTLİS 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:44

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