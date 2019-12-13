Tatvan’da “Dünya Engelliler Günü” programı

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Okulu 1 ve 2. Kademe Müdürlüğü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve eşi Arzu Özkan’ın katılımıyla Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Özel Eğitim ve Uygulama Müdürü Sebahattin Günay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından; tiyatro, folklor ve dans gösterilerinin yanı sıra oyun ve okul korosu ile piyona dinletisi sunuldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle program sona erdi.

Dereceye giren öğrencilere belgelerini veren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, programda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kamu kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla düzenlenen program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

BİTLİS 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:45

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