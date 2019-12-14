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YORUM KURALLARINI OKUDUM

BEÜ’de ‘Başarı Bedel İster’ konferansı

İHA

Prof. Dr. Nurullah Genç Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) 'Başarı Bedel İster' Konferansı verdi.

BEÜ’de ‘Başarı Bedel İster’ konferansı

Prof. Dr. Nurullah Genç Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) ‘Başarı Bedel İster’ Konferansı verdi.
BEÜ’de Yeniler Öğrenci Topluluğu tarafından Prof. Dr. Nurullah Genç’in katılımıyla ‘Başarı Bedel İster’ adlı konferans düzenlendi. Üniversitenin Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen, konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından Caner Karaoğlan’ın Kur’anı Kerim tilavetiyle devam eden programda Muhammed Uyanık tarafından Prof. Dr. Nurullah Genç’in ‘Siyah Gözlerinle Beni De Götür’ adlı şiiri okundu.
Başarının maddi ve manevi bedellerin yanı sıra gayret, inanç ve güven istediğini belirten BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş, “Başarının muhatabı kim olursa olsun ona inanmadığınızda onun başarı elde etme şansı yoktur. Bu nedenle muhatabımız olan gençlere inanmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.
Gençlere inanıldığında çok şey başarabildiklerine şahit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Demirtaş, son haftalarda Üniversite öğrencilerinin çeşitli müsabakalarda gösterdiği başarılara değindi. Başarının her çeşidine insanın muhatap olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirtaş, insanın kendisine güvenmesi ve inanması gerektiğini vurguladı.

“Davamıza ait olduğumuz sürece bu topraklarda bizleri rahat bırakmayacaklar.”
Buraya davet eden ve kalplerinde misafir eden dostlar sayesinde şeref kazandığını ifade eden Prof. Dr. Nurullah Genç, bütün meselelerin içinden çıkılmaz bir hale getirmek için çok uğraştıklarını söyledi. Prof. Dr. Genç, “Artık meselelerimizi yerli yerine oturtma zamanı, bizim bakış açımızla bakma zamanı geldi geçiyor bile. 200300 yıldır büyüyoruz ama çalışmıyoruz. Davamıza ait olduğumuz sürece bu topraklarda bizleri rahat bırakmayacaklar. Çanakkale Savaşı’ndan sonra düşmanlarımız tarafından çokça truva atının bırakıldı. Hayalleri olmayanın geleceğinin asla olmayacağını, geçmişini bilmeyenin de geleceğini hayal edemeyeceğini söylemek isterim” dedi.

“Tarihimizi çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor”
Tarihin çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Nurullah Genç, tarihten bugüne gelen mesajların anlaşılmasının önemli olduğunun altını çizdi. Başarıya adım adım gitmek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Genç, birden başarı sağlanamayacağını, düşünüldüğünde bayrağın alınıp devam edilmesi gerektiğini belirterek, Ülkemizin en önemli meselelerinden birisi de insanımızın kendisini yetiştirmemesidir. Yenilenmeyi başarmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Başarının temel unsurlarından bahseden Prof. Dr. Genç, bilginin öneminden bahsederek yapılan işi sevmenin ve geleceğe dair hedef koymanın önemini anlatmasıyla konuşmasına son verdi.

BİTLİS

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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