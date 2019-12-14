BEÜ Rektörü Yardım, Rektörler çalıştayına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektörler çalıştayına katıldı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Yardım, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Rektörler çalıştayına katıldı. Üniversitelerin ortak sorunlarını belirlemeye yönelik Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı koordinatörlüğünde, Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen Rektörler Çalıştayına YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necip Çamuşcu, Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanı Ayşegül Kutay Gündoğan’ın yanı sıra Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 37 üniversite rektörü ile Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım katıldı. Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın koordinatörlüğünde yürütülen 2 gün ve dört oturumda gerçekleşen çalıştayda, “Eğitimöğretim”, “araştırmageliştirme”, “bilinirlik”, “liderlikmotivasyon” konuları ele alındı. Ayrıca çalıştaydan önce yapılan ve söz konusu üniversitelerde görev yapan akademik personelin katılım gösterdiği “Bölge Üniversitelerinin Odak Sorun Belirleme” anket sonuçları da değerlendirildi. Çalıştay süresince yapılan fikir alışverişleri, değerlendirmeler ve çözüm önerilerinden oluşan çıktılar ise raporlaştırılarak YÖK’e sunulacak.

BİTLİS 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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