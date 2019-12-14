'Traşsız köy çocukları kalmasın' Hizanlı berber ve muhtardan örnek davranış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Traşsız köy çocukları kalmasın' Hizanlı berber ve muhtardan örnek davranış

İHA

Bitlis’in Hizan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı ile bir berber, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'traşsız köy çocukları kalmasın' sloganıyla köy köy gezerek çocukları traş ediyorlar.
Hizan ilçesinde berber dükkanı olan Maşallah İnan ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cengiz Aslan, sosyal sorumluluk projesi kapsamında traşsız köy çocukları kalmasın sloganıyla başlattıkları çalışmayla köy köy gezerek çocuklarını traş ediyorlar. Proje hakkında İHA muhabirine açıklama yapan muhtar Cengiz Aslan, uzun yıllar ücretli öğretmenlik yapıp dershanelerde çalıştığını, şu anda ise kendi mahallesinde muhtar olarak görev yaptığını söyledi. Çocukların kalplerine dokunmak, onları mutlu etmek kendi vazifeleri olduğunu ifade eden Aslan, “Bundan dolayı Maşallah hocamızla beraber otururken kendisi bir fikir ortaya attı. ‘Köydeki çocukları traş edelim, onları mutlu edelim’ diye bu durumu Kaymakam beye söyleyebilir misin dedi. Konuyla ilgili tamamen gönüllü olduğunu söyledi. Konuyla ilgili iseniz kesinlikle bende varım yardımcı olurum dedim. Elimizden ne gelirse yaparım dedikten sonra kaymakam beye söyledim. Sağolsun kaymakamımız Mustafa Köleoğlu durumu memnuniyetle karşıladı. Böyle bir projeye destekçi olacağını söyledi. Sağolsun desteklerini de esirgemedi. Bizde şu anda köydeki çocukları traş ediyoruz. Saçlarını keserken kalplerine dokunmaya çalışıyoruz, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız tamamen ücretsizdir ve köylere bazen kendi imkanlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.
Daha önce de değişik projelerinin olduğunu söyleyen Aslan, “Örneğin bundan 5 ay önce mahallede 'kitap okuma, kitap sokakta, kitap her yerde' adı altında bir proje başlatmıştık. İlgi ve katılım bayağı güzel olmuştu. Yine kendi çabamızla tamamen kendi isteğimizle böyle bir durumu başlattık. Nihayetinde çok güzel geçti verimli oldu. Şimdi ise aynı şekilde yine çocukların kalplerine dokunup kültürümüzde iyiliğin olduğunu onlara benimsetip yarın öbür gün onlarında bize aynı şekilde davranmalarını umarak böyle birşey yapıyoruz. Umarım diğer berber arkadaşlarımızda Maşallah hocamız gibi bize destek verirler. Her hafta sonu pazar günleri birkaç köye gidiyoruz oradaki saçı uzamış çocukların saçlarını yapıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Bazen hediyelerle gidiyoruz, onlarla oyunlar oynuyoruz. Nihayetinde çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Destek vermek isteyen arkadaşlarımız var ise biz onları da bekliyoruz. O çocukların mutluluğunu görmelerini istiyoruz. Umarım yarının geleceği olan çocuklarımız ve yarının yaşlıları olan bizler bu gün onları nasıl mutlu ettiysek biliyorum ki aynı şekilde onlarda yarın bizi mutlu edecekler” dedi.
Berber Maşallah İnan ise, “Özellikle buradan ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Mahalle muhtarımız Cengiz Aslan’la beraber İnşallah bu projeyi daha fazla bir şekilde geliştirmeye çalışacağız. İnsanları duyarlı bir şekilde bütün arkadaşlarımızı ve bu mesleği bilen bütün arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Bu çocukları mutlu etmek bizim mutluluğumuzdur. İnşallah bu şekilde devam etmiş oluruz. 9 yıla yakın ücretli öğretmenlik yaptım, çocukların kalplerine duygularına dokunmak bizim için bir sevinç kaynağıdır. İnşallah daha da güzel şeyler olacağını düşünüyorum” dedi.

BİTLİS

14 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:58
  • YATSI 18:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BEÜ Rektörü Yardım, Rektörler çalıştayına katıldı
YEREL HABERLER BEÜ Rektörü Yardım, Rektörler çalıştayına katıldı
BEÜ’de ‘Başarı Bedel İster’ konferansı
YEREL HABERLER BEÜ’de ‘Başarı Bedel İster’ konferansı
Haluk Levent’ten Yunus için yardım kampanyası
YEREL HABERLER Haluk Levent’ten Yunus için yardım kampanyası
Tatvan’da “Dünya Engelliler Günü” programı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Dünya Engelliler Günü” programı
Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il birincisi oldu
YEREL HABERLER Adilcevazlı öğrenciler güreş müsabakalarında il ...
Emekli Büyükelçi Özülker, tecrübelerini öğrencilere aktardı
YEREL HABERLER Emekli Büyükelçi Özülker, tecrübelerini öğrencilere ...
BEÜ’de ‘Fotoğraf Sanatı’ söyleşisi
YEREL HABERLER BEÜ’de ‘Fotoğraf Sanatı’ söyleşisi
Bitlis'te istismar mağduru çocuklar için 'İzlem Merkezi' açıldı
YEREL HABERLER Bitlis'te istismar mağduru çocuklar için 'İzlem ...
Kamu-Sen ve TÜRKAV heyetinden Kaymakam Özkan’a ziyaret
YEREL HABERLER Kamu-Sen ve TÜRKAV heyetinden Kaymakam Özkan’a ...
Minik öğrencilerden emniyet müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden emniyet müdürlüğüne ziyaret
Hizan’da İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi açıldı
YEREL HABERLER Hizan’da İmam Hatip Ortaokulu ve Uygulama Camisi ...
Ahlat'ta “Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele” toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat'ta “Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle ...
Bitlis’te Çocuk İzlem Merkezi toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te Çocuk İzlem Merkezi toplantısı ...
Adilcevaz’ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Adilcevaz’ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi
Halk ozanları Ahlatlılarla buluştu
YEREL HABERLER Halk ozanları Ahlatlılarla buluştu
Adilcevaz´ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi
YEREL HABERLER Adilcevaz´ın voleybol takımı kadrosunu güçlendirdi
Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan'a memleketinde çiçekli karşılama 
YEREL HABERLER Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan'a memleketinde ...
Bitlisli genç Portekiz’de Avrupa ikincisi oldu
YEREL HABERLER Bitlisli genç Portekiz’de Avrupa ikincisi oldu
Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
YEREL HABERLER Bitlisli kadınlardan Diyarbakır annelerine destek
BEÜ öğrencisinden büyük başarı
YEREL HABERLER BEÜ öğrencisinden büyük başarı
BEÜ'de “Türkiye’de Hak Arayışı Yolları” paneli
YEREL HABERLER BEÜ'de “Türkiye’de Hak Arayışı Yolları” paneli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X