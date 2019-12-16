Ahlat’ta aday öğretmen yetiştirme seminerleri başladı

Bitlis’in Ahlat ilçesine 2019 Şubat ve Ağustos aylarında atamaları yapılan 106 aday öğretmen için “Aday Öğretmen Yetiştirme” semineri başladı.

14 Aralık 2019 ile 12 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Aday Öğretmen Yetiştirme seminerinin açılış programı, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, şube müdürleri Bülent Bildirici ve Suat Denizci’nin katılımıyla Selçuklu Öğretmenevinin konferans salonunda başladı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, öğretmenlik mesleğinin öneminden, toplumdaki yerinden bahsederek kutsal bir meslek icra ettiklerini dile getirdi. Özden, yetiştirme programı ile öğretmenlerin sahada daha donanımlı ve etkili olacaklarını belirterek, başarılar diledi.

Daha sonra Selçuklu Anadolu Lisesi Müdürü Mahmut Akbaş tarafından seminere katılan aday öğretmenlere Ahlat’ın tarihi, sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra seminer değişik konularla devam etti.

BİTLİS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

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