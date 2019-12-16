Ahlat'ta “Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi” eğitimi

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde öğretmenlere yönelik “Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi” eğitimi veriliyor.

Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına hazırlanan proje kapsamında 5 gün sürecek eğitim programı, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. M. Hamil Nazik tarafından veriliyor. Eğitimlerle birlikte AB ülkeleriyle eğitim sisteminde ortak stratejiler geliştirmek ve yeni kazanımlar elde edilmek amaçlanıyor.

Ahlat Yunus Ensari İlk ve Ortaokulunda verilen eğitimlere, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak ile öğretmenler katıldı.

BİTLİS 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.