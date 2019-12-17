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Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

DHA

BİTLİS'te, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 46 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

BİTLİS'te, terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 46 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği, merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda, PKK'lı teröristlerin bulunduğu, barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mezralarda bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 17 Aralık 2019 Salı günü saat 06.00´dan itibaren (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim/öğretim hakkı ve devlet memurlarının mesai saatlerinin kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi."
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı köyler şöyle:
"Ayrancılar, Alaniçi, Narlıdere, Ağaçpınar, Yeşilsırt, Cumhuriyet, Abacılar, Sarıkonak, Çalıdüzü, İçgeçit, Akçalı, Yukarı Ölek, Aşağı Ölek, Ilıcak, Kalupat, Üçevler, Karakuş, Aşağı Balcılar, Yukarı Balcılar, Çeltikli, Aşağı Koçak, Aşağı Yolak, Yukarı Yolak, Yukarıçerman, Dursun, Beşkaynak, Yarönü, Uçankuş, Dikme, Yukarı Dikme, Aşağı Dikme, Bayırlı, Kınalı, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, Aşağı Çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri, Cevizdalı, Karaca, Kaşıklı, Konalga, Kayalıbağ, Dutköy köy ve mezraları."

BİTLİS

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:22
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