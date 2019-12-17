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Bitlisli firmalar gözünü Almanya pazarına dikti

İHA

Bitlisli firmaların Almanya pazarına girmesi için Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Okan Özoğlu'nun katılımıyla İstanbul'da istişare toplantısı düzenlendi.

Bitlisli firmalar gözünü Almanya pazarına dikti

Bitlisli firmaların Almanya pazarına girmesi için Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) öncülüğünde TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun katılımıyla İstanbul’da istişare toplantısı düzenlendi.
TATSO Başkanı Bilal Adabağ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bitlis ve İstanbul’da tekstil, inşaat, mobilya ve avize sektöründe faaliyet yürüten Bitlisli firmaların temsilcileri katıldı. Oldukça verimli geçen toplantı neticesinde TATSO Genel Sekreteri Okan Özoğlu tarafından genel bilgilendirmeler yapıldı. Gerekli istişarelerde bulunularak, pazar ile ilgili birebir bağlantı kurulması yönünde karar alındı.
Gerçekleştirilen toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Oda Başkanı Bilal Adabağ ise, toplantının oldukça verimli geçtiğini söyledi. TATSO Genel Sekreteri Okan Özoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Bilal Adabağ, “TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu, TATSO Genel Sekreteri Okan Özoğlu ve daha bir birinden değerli birçok üyenin yer aldığı bir heyetle birlikte geçtiğimiz günlerde TürkAlman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurulu için Almanya’ya bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Bu ziyaretimiz sırasında bizlerde TATSO Genel Sekreterimiz Okan Özoğlu ile başta olmak üzere ikili diyaloglar gerçekleştirerek, Bitlisli firmalarımızın Almanya pazarına girmesi noktasında istişarelerde bulunmuştuk. Bunun neticesinde de TATSO Genel Sekreterimiz Okan Özoğlu tarafından bizlere bugün bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaret neticesinde tekstil, inşaat, mobilya ve avize sektöründe faaliyet gösteren hemşehrilerimizin Almanya pazarına girmesi için toplantı gerçekleştirdik. Bu noktada; TATSO Genel Sekreterimiz Okan Özoğlu’nun bilgi ve tecrübelerinden istifade etmiş olduk. Toplantımız oldukça verimli geçti ve toplantı neticesinde gerekli istişarelerde bulunularak, pazarla ilgili birebir bağlantı kurulması yönünde kararlar aldık. İnşallah bugün ilk adımını attığımız bu istişare toplantımız neticesinde ilk etapta tekstil, inşaat, mobilya ve avize sektöründe faaliyet gösteren hemşehrilerimizin Almanya pazarına girmesini sağlamış olacağız. Bunun içinde 15 Nisan 2020’de Tatvan ilçemizde de bir toplantı gerçekleştireceğiz inşallah. Ben şimdiden bu girişimimizin hayırlı olmasını diliyor, değerli katkılarından dolayı da TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere TATSO Genel Sekreterimiz Okan Özoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİTLİS

17 Aralık 2019 Salı

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