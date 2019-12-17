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Bitlis’te ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’ düzenlendi

İHA

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis'te kadına şiddet olayıyla karşılaşmadıklarını belirterek, "Ama bu karşılaşmayacağız anlamına gelmez" dedi.

Bitlis’te ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’ düzenlendi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis’te kadına şiddet olayıyla karşılaşmadıklarını belirterek, “Ama bu karşılaşmayacağız anlamına gelmez” dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önlenmesi, toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracağını söyledi. Kadına yönelik şiddetin, milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmadığını belirten Çağatay, “Kadınlarımızın her alanda hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkemize değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütülmektedir. 11’nci Kalkınma Planı’nın ‘daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye’ vizyonu doğrultusunda, kadınların kalkınma sürecine daha etkin bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik pek çok adımlar atacağız. Ülkemizde son 17 yılda; kadının toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında yasal düzenlemeler yapılmış ve şiddetle mücadeleye dair altyapı güçlendirilmiştir. Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadeleriyle bir insanlık suçu olarak görüyor ve bu konuda mücadelemizi ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle en üst seviyede sürdüreceğiz” dedi.
“Ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada yaygın olarak görülen kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir” diyen Vali Çağatay, şöyle devam etti:
“Kadınlara yönelik ayrımcılığın ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, hiç şüphesiz toplumsal kalkınmaya da ivme kazandıracaktır. Kadına yönelik şiddetle etkin bir şekilde mücadele edilmesi, ancak başta tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum, özel sektör, akademi ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olmasıyla mümkündür. Bizde valilik olarak; 2030 Kalkınma Hedefleri kapsamında önleme, koruma, kovuşturma ve bütüncül politika eksenleri içinde yürütülen şiddetle mücadele çalışmalarımızda proaktif yaklaşımı, sürekli izleme ve değerlendirme sistemimizin en temel prensibi olarak benimseyeceğiz. Ülkemizde 2006 yılından itibaren düzenli olarak yürüttüğümüz, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları ile ülkemizin bu alandaki öncelikleri tespit edilmekte, ilgili tüm taraflarla güçlü işbirliği içerisinde uygulanmaktadır. 81 ilde bu konuda bir mücadele başlatılmıştır. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planlarını hazırlayıp yürürlüğe koyarak, il koordinasyon, izleme ve değerlendirme komisyonları oluşturmuştur. Söz konusu komisyonlar tarafından mevcut durum, sorunlar ile çözüm önerileri değerlendirilmesi ve alınması gereken tedbirler tespit edilecektir. Mücadelede öncelikli rol ve sorumluluğu bulunan kurumların gerçekleştirmesi gereken faaliyetler somutlaştırılarak ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ kapsamında derhal gereği yapılacaktır. Kadınlarımıza verdiğimiz her desteğin ailelerimizi ve dolayısıyla toplumumuzu daha güçlü kılacağına inanıyorum. Geliştirdiğimiz tüm sosyal politikaların ve hizmetlerin nihai hedefi; mutlu, çalışkan ve üretken bireylerin, uyumlu aileler içinde daha müreffeh bir toplum hedefine doğru birlik ve beraberlik içinde yürümesidir.”
Bitlis Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya vali yardımcıları Tamer Kılıç ve Kemal Karahan, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve kurum amirleri katıldı.

BİTLİS

17 Aralık 2019 Salı

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