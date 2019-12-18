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İŞ-KUR Bitlis İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri

İHA

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mucahit Gülmez, 2019 yılı faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.

İŞ-KUR Bitlis İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mucahit Gülmez, 2019 yılı faaliyetleri hakkında açıklama yaptı.
Çalışma ve İş Kurumu Bitlis İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Gülmez, “Bir kamu istihdam kurumu olan İŞKUR, düzenlemekte olduğu işgücü yetiştirme kursları ile işsiz ve mesleksiz durumda olan vatandaşlarımıza meslek edindirmekte ve kurs süresi boyunca cep harçlıklarını karşılayarak işgücü piyasasına girmelerini kolaylaştırmaktadır. İşbaşı eğitim programları ile işverenlere hiçbir maliyeti olmadan hem istediği nitelikte eleman yetiştirme fırsatı hem de işsiz vatandaşa meslek kazanma fırsatı sunmaktadır. Toplum yararına programlarla uzun süreli işsiz olan ve istihdamında güçlük çekilen dezavantajlı grup statüsünde yer alan vatandaşlara kısa süreli iş imkânı sunularak gelir ve işgücü piyasasından kopmama fırsatı tanınmaktadır. İşsizlik sigortası ile kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden vatandaşlarımıza geçici olarak gelir desteği sunmaktadır. Bu kapsamdaki faaliyetlerimizi özetleyecek olursak, 2019 yılında il müdürlüğümüzce işverenlere kendi elemanının tüm giderlerini kurumumuzdan karşılanarak yetiştirme fırsatı sunan işbaşı eğitimi programından bin 90 kişi, genellikle tekstil iş yerlerine açılmış olan istihdam garantili mesleki eğitim kurslarımızdan 391 kişi, kamu kurum ve kuruluşları işbirliği kapsamında açılan kurslarımızdan 444 kişi, girişimci adaylarının kendi işlerini kurmalarına yönelik açılan girişimcilik kurslarından da 252 kişi faydalanmıştır. Yine 2019 yılında il müdürlüğümüzce 2 bin 435 kişi özel ve kamu iş yerlerinde işe yerleştirilmiştir. Bunun yanında 3 bin 227 kişi kamu kurum ve kuruluşlarında park bahçe, okul temizliği ve güvenliği gibi toplum yararına işlerde 9 aya kadar tüm giderleri kurumumuzca karşılanarak Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında çalıştırılmaktadır. Danışmanlık faaliyetlerimize gelecek olursak, iş yerlerine toplam bin 740 ziyaret yapılarak işverenlere kurum hizmetlerimiz ve teşviklerimiz hakkında bilgi verilmiş, 8 bin 900 işsiz vatandaşımıza da iş ve meslek danışmanlığı faaliyetinde bulunularak iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, iş takibi yapma ve diğer konularda bilgi verilmiştir. İşsizlik sigortası hizmetimizden faydalanmak üzere kendi istek ve kusuru dışında işini kaybeden 3 bin 52 kişi il müdürlüğümüze başvuruda bulunmuş ve bunlardan bin 168 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır” dedi.

BİTLİS

18 Aralık 2019 Çarşamba

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