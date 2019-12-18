Başkan Durak: “Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Durak: “Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli”

İHA

Eğitim BirSen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük haklarıyla kadro talebimde bulunarak, "Parçalanmış aileleri kavuşturacak bir düzenlemenin yapılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Başkan Durak: “Sözleşmeli istihdam bitmeli, aileler birleşmeli”

Eğitim BirSen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, sözleşmeli öğretmenler için eşit özlük haklarıyla kadro talebimde bulunarak, “Parçalanmış aileleri kavuşturacak bir düzenlemenin yapılması çağrısında bulunuyoruz” dedi.
Durak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, kaliteli ve sağlıklı bir eğitim için sözleşmeli öğretmenlerin mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirtti. Tüm ebeveynlerin çocuklarıyla hafta sonu planları yaparken, öğretmenin eş ve çocuk hasretiyle kahrolduğunu ifade eden Durak, “Herkes aklıyla, bedeniyle kendisini işine verip coşkuyla çalışırken, o bedeniyle sınıfta, aklıyla uzak düşmüş yuvasındadır. İşte o, sözleşmeli öğretmendir ve tasavvurun ötesinde acı bir Türkiye gerçeğidir. Bugün bu alanda, sözleşmeli öğretmenlerimizle birlikte, adalete ve hakkaniyete, insan haklarına ve çalışma ahlakına aykırı bir uygulamaya son verilmesi talebimizi haykırmak için toplandık. Geleceğin nesillerini yetiştirmenin övüncünü yaşamak isteyen kamu görevlisini ailesinden ayrı, çocuklarına hasret bırakan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının mağduriyetlerine ‘dur’ demeye geldik. Bilinmelidir ki kamu hizmetlerinde kalite, süreklilik, kapsayıcılık ve güvenlik kadar, kamu görevlilerinin istihdam şekli, çalışma şartları, mali, sosyal ve özlük hakları da önemlidir. Kamu görevlilerinin ‘genellik, adillik, eşitlik’ ilkelerine uygun hükümlerle muhatap olması, ‘saygın iş’ anlayışının bir gereğidir. Anayasanın, ‘Asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesi’ gerektiğine ilişkin hükmü ortadayken ve aynı unvanda kadrolu statüde istihdam olmasına rağmen, eğitim öğretim hizmetinde sözleşmeli öğretmen çalıştırılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Sözleşmeli öğretmen istihdamı; gerek sözleşmeli eğitimciler, gerek istihdamı gerçekleştiren kurumlar, gerekse farklı statüdeki personelden aynı kamu hizmetini alan öğrenci ve ebeveynler açısından ciddi sorun oluşturmaktadır” diyen Durak, şöyle devam etti. Sözleşmeli öğretmenlik, kabul edilmiş hatanın tekrarı, geçmiş sıkıntıları unutmanın, aynı kısır döngüyü yeniden kurup birçok değeri heba etmenin adıdır” diye konuştu.
Türkiye’nin 20052011 tarihleri arasında sözleşmeli öğretmen istihdamı deneyimini yaşadığını da hatırlatan EğitimBirSen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, “Bu tarihler arasında 70 bin civarında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmiştir. Ancak, kurum içi çalışma barışının bozulması, öğretmenlerin verimliliğinin düşmesi, Millî Eğitim Bakanlığına ve eğitim politikalarına olan güvenin azalması, sözleşmeli ile kadrolular arasındaki farklılıklardan doğan dava yükü ve hukuki karmaşa gibi sebeplerden dolayı eğitimöğretim faaliyeti olumsuz etkilenmiş, 2011 yılında sözleşmeli öğretmenliğe son verilmiştir. Sözleşmeli öğretmenliğe son veren Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesinde yer alan, ‘Sözleşmeli personel istihdamının; kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamadığı; uluslararası hukuka ve anayasaya aykırı bir şekilde, kamu personeli arasında mali ve sosyal haklar ile diğer haklar arasında farklılığa, eşitsizliğe, adaletsizliğe sebep olduğu’ şeklindeki tespitler bugün için de geçerlidir. Peki, aradan geçen zaman zarfında ne değişti de bugün sözleşmeli öğretmenlik dayatmasında ısrar ediliyor? Kimse bunun cevabını kamuoyuna ve eğitimcilere veremiyor ama bu sorun can yakmaya, mağdur etmeye devam ediyor. Yıllardır aynı şeyi söylüyoruz. Aynı vazifeyi yapan kamu görevlileri arasında hak ve ücretlerde eşitsizlik kabul edilemez. Aynı sınıfta aynı dersi anlatan, aynı okulda aynı isim ve vasıfla görev yapan öğretmenler arasında ayrımcılık olmaz, olmamalıdır. Aksi hâlde çalışma barışı yara alır, iş verimi azalır. Anayasanın eşitlik ilkesi çiğnenir. Aynı işi yapan kadrolularla sözleşmeliler arasında fiili bir hiyerarşi üretilir” ifadelerini kullandı.
Sözleşmeli öğretmenlerin iş güvencesi, sosyal güvence statüsü, vergi dilimi, net ek ders ücreti, kademederece ilerlemesi, görevde yükselme, unvan değişikliği, yurt dışı eğitim ve görevlendirme, mazerete ve isteğe bağlı yer değişikliği, harcırah, dil tazminatı, norm kadro fazlalığına dayalı süreçler, net hazırlık ödeneği gibi, aynı okulda, aynı sınıfta, aynı işi yaptığı kadrolu öğretmenlere sağlanan haklardan faydalanamadığını sözlerine ekleyen Durak, “Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması anayasal hakları sınırlamakta, aile bütünlüğünü bozmakta, eşleri birbirinden, çocukları da anne babalarından ayrı bırakmakta, öğretmenleri işi ile eşi arasında tercihe zorlamaktadır. Haklı taleplere, geçerli mazeretlere duyarsız yanlış istihdam politikası öğretmenlerimizin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Kadrolu öğretmen mevzuatın verdiği güvenceyle aile bütünlüğünü sağlarken, sözleşmeli öğretmen ailesine kavuşacağı gün için şafak saymaktadır. Kamu istihdam politikalarına yön verenler, nitelikli kamu hizmetinin ancak iş ve iç huzuruna kavuşmuş, anayasal hakları tesis edilmiş kamu personeli eliyle yürütülebileceğini görmelidir. Eğitimciler, işi ile eşi arasında tercihte bulunma çelişkisinden kurtarılmalı, anasından babasından ayrı büyüyen çocukların aile hasretine son verilmelidir. Mutlu, yerinden ve işinden memnun öğretmenler demek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere, istihdamda güçlük çekilen yerlerde eğitimde kalitenin ve başarının artması demektir. Eğitimdeki başarı, terörle mücadelede de en etkili yöntemdir. Okulda olması gereken çocukları dağda görmek istemiyorsak eğitimde teşvik sistemine geçmek zorundayız. Terör ancak eğitimle biter. Terör biterse kalkınma olur. Genç işsizliği azalır. Gençliğin enerjisi refaha, kalkınmaya, bölgenin gelişmesine harcanmış olur. O hâlde, ucuz işçilikten farksız ücretli öğretmenlik ayıbına dur denilmelidir. Aileleri bölen, öğretmenin zihnini ailevi sorunlarla meşgul eden, aynı işi yapanlar arasında sosyal hiyerarşi üreten, hak ve ücretlerde haksızlıklara fırsat veren sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilmelidir. Personel sisteminde bir devrim yapılmalı; iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret için, çalışma barışı için, emekte performans, hizmette yüksek kalite için, bütün kamu sistemi kadrolu istihdamda birleştirilmeli, adaletsizlikler bitirilmelidir. Demokratik ve sosyal bir hukuk devleti niteliğinin önemsendiğini ve öncelendiğini kamu personel sistemi tarafında hem vurgulamanın hem de ispatlamanın en kolay ve kesin yolu, kamuda istihdam politikasının kadrolu ve güvenceli istihdam olarak benimsenmesidir. O hâlde sözleşmeli öğretmenlik bütünüyle terk edilmeli, mevcut sözleşmeli öğretmenler ivedilikle kadroya geçirilmelidir. EğitimBirSen olarak diyoruz ki Türkiye’nin gücü ve tarihi birikimi sahip olduğu inanç ve medeniyeti; insan, insan onuru, aile ve emek konusundaki güçlü hassasiyeti, güvencesiz istihdamı kamuda terk etmeyi aile kurumunu muhafaza etmeyi zorunlu ve mümkün kılmaktadır. Bizler, Türkiye’nin gerek mali gerekse fikrî gücünün en kısa süre içerisinde sözleşmeli öğretmenleri kadroya taşımaya, sözleşmeliliği tarihte kötü bir anı olarak bırakmaya yeteceğine inanıyoruz. Yetkililerden, sözleşmeli öğretmenlerimizin aile hasretine son verecek, onları ailelerine kavuşturacak adımı atmalarını, ara tatilde tayin hakkı vererek mahzun yüzleri güldürmelerini istiyor ve bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BİTLİS

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:48
  • GÜNEŞ 07:16
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis´te 112´ye gelen çağrıların yüzde 90´ı asılsız
YEREL HABERLER Bitlis´te 112´ye gelen çağrıların yüzde 90´ı asılsız
İŞ-KUR Bitlis İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri
YEREL HABERLER İŞ-KUR Bitlis İl Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyetleri
112 Acil Servisine pes dedirten ihbar telefonları Vatandaşların ‘ineğim kayboldu’, ‘eşeğim öldü’ gibi çağrıları 112 hattını meşgul ediyor
YEREL HABERLER 112 Acil Servisine pes dedirten ihbar ...
Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması
AGD’den Doğu Türkistan açıklaması
YEREL HABERLER AGD’den Doğu Türkistan açıklaması
Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması
YEREL HABERLER Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması
Öğrenciler “İyilik Ağacı” projesiyle iyilikleri yayıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler “İyilik Ağacı” projesiyle iyilikleri ...
DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin altıncısı Bitlis’te gerçekleştirildi
YEREL HABERLER DAKA sosyal girişimcilik eğitimlerinin altıncısı ...
Bitlis´te Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Bitlis´te Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele ...
Bitlis’te ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’ düzenlendi
YEREL HABERLER Bitlis’te ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı’ ...
Tatvan’da proje değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan’da proje değerlendirme toplantısı
Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
Bitlisli firmalar gözünü Almanya pazarına dikti
YEREL HABERLER Bitlisli firmalar gözünü Almanya pazarına dikti
Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 46 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ...
'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı etkisiz hale ...
Kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayınca etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Kaçakları taşıyan minibüs sürücüsü 'Dur' ihtarına ...
Tatvan Belediyesi ile BEM BİR-SEN arasında ‘sosyal denge sözleşmesi’ imzalandı
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi ile BEM BİR-SEN arasında ‘sosyal ...
Başkan Geylani, Van Gölü sahilindeki temizlik çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Geylani, Van Gölü sahilindeki temizlik ...
Ahlat'ta “Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi” eğitimi
YEREL HABERLER Ahlat'ta “Proje Hazırlama ve AB Hibe Sistemi” eğitimi
Ahlat’ta aday öğretmen yetiştirme seminerleri başladı
YEREL HABERLER Ahlat’ta aday öğretmen yetiştirme seminerleri başladı
Miniklerden Yerli Malı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Miniklerden Yerli Malı Haftası etkinliği
Minik Batuhan’dan kaymakam Erat’a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Minik Batuhan’dan kaymakam Erat’a teşekkür ziyareti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X