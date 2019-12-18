DATÜB heyeti Ahlat’ta

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ahıskalı Türklerle bir araya geldi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ukrayna’daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye’ye getirilerek Ahlat’a yerleştirilen Ahıskalı Türkleri ziyaret ederek, karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi aldı. Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un selamlarını burada yaşayan halka ileten Uçar, Ahıskalı Türklerin bu bölgede kalıcı olması adına yapılacak projelerle ilgili bilgilendirme yaptı.

DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ise, geçtiğimiz hafta YTB ve DATÜB’ün ortaklaşa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan 14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü Anma Programının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapıldığını hatırlatarak, ‘Cumhurbaşkanımızın, bu etkinlikte ‘Biz Ahıskalı Türklerin her zaman yanındayız ve onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu noktada Dünya Ahıska Türkleri Başkanı Başkanı Ziyatdin Kassanov ile sorunları görüştük, görüşüyoruz, görüşmeye de devam edeceğiz’ demesi bizim sorunlarımızın devlet nezdinde görüşüldüğünü, bundan sonra ise en kısa sürede çözüm odaklı çalışmaların yapılacağının göstergesidir” dedi.

Halk buluşmasında konuşan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ise, Ahlat’ın Ahıskalıların öz yurdu olduğunu, kendisinin ise Ahlat’ta yaşayan herkese olduğu gibi Ahıskalılara da hizmet etmekten memnunluk duyduğunu vurguladı.

Ahlat’taki Ahıskalı Türkler de, yapılan tüm çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Çoban’a, çalışma yapan tüm yetkililere ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan anma programından dolayı ise DATÜB’e teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

BİTLİS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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