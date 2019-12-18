Öğretmen ve öğrencilerden Türk halk müziği konseri

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki öğretmen ve öğrencilerden oluşan Türk halk müziği korosunun verdiği konser büyük ilgi gördü.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karaşeyh Köyü Ortaokulunda geçen yıl Okul Müdürü Şener Çelik’ten piyano eğitimi alan öğrencilerin de yer aldığı koro ekibi, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda seslendirdiği parçalarla güzel bir konser verdi. Konserde piyano çalan öğrencilerin Neşet Ertaş türkülerini seslendiren öğretmenleriyle uyumlu performansı izleyicilerden tam not aldı.

Konser programına Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla kültürel bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Geçen yıl Karaşeyh Köyü Ortaokulunda görev yapan okul müdürü ve müzik öğretmeni Şener Çelik kendi imkanları ile aldığı piyanoyla öğrencilerimize piyano eğitimi vermeye başladı. Aldıkları eğitimler sayesinde piyano çalmayı öğrenen bu çocuklar, bugün öğretmenleriyle birlikte güzel bir konser etkinliği düzenledi. Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfederek onları yetenekleri çerçevesinde yetiştirmek temel felsefemizdir. Şener Hocam başta olmak bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BİTLİS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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