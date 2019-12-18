“Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi

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BitlisSiirt illerinde başlatılan “Kıran8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılan güvenlik güçleri için Tatvan ilçesinde kurban kesildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan’ın katılımıyla Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında uğurlama programı düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında operasyona katılacak olan güvenlik güçleri için kurbanlar kesilip, dualar edildi.

Kaymakam Mehmet Ali Özkan, operasyona katılacak olan güvenlik güçlerine başarı dileğinde bulunurken, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla başlatılan “Kıran8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılacak yüzlerce asker dualarla operasyon bölgesine uğurlandı.

BİTLİS 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:48

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