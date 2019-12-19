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Vali Çağatay: “Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı”

İHA

Vali Çağatay: “Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı”

– Bitlis Valisi Oktay Çağatay, kentte güvenlik sorunu olmadığını belirterek, “Sadece dağlara sıkışmış 35 terörist kaldı. Onları da Allah’ın izniyle bitireceğiz” dedi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan ilçesindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, “Türkiye’nin muhtelif yerlerinde görev yapan birisi olarak söyleyebilirim ki Tatvan’ın sorunları diğer görev yaptığım yerlerle hemen hemen aynı. Tatvan da diğer il ve ilçelerimizin yaşamış olduğu problemlerin aynısını konuşmaya başladı, ama bir şey hariç. O da ilimizin yaşamış olduğu terör problemiydi. Artık ilimizde güvenlik sorunu yok. İnsanlar istediği saatte, istedikleri yere gidip gezip dönebiliyorlar. Sadece dağlara sıkışmış 35 terörist kaldı. Onları da Allah’ın izniyle bitireceğiz. Ben buradan ‘Kıran – 8 Sehi Ormanları Operasyonu’nda görev alan en alt kademedeki askerimizden en üst kademedeki komutanımıza selamlarımı gönderiyorum. Allah’ın izniyle operasyonla birlikte Bitlis terörü bitiriyor. Son demlerini yaşıyorlar. Allah’ın izniyle Türkiye terörü bitiriyor” dedi.
Organize sanayi bölgesindeki 55 parselden sadece 2 tane kaldığını da dile getiren Vali Çağatay, “Burası bittiğinde binlerce insanımızı işe alacağız ve bu sayede bölgemizin en büyük sorunu olan işsizlik sorununa da bir çözüm bulmuş olacağız. Çünkü bölgede huzur var. Yatırımcı da bölgeye gelirken huzura bakıyor. İşte bu yüzden huzur çok önemli. Bu huzurla beraber önümüzdeki yıllarda binlerce vatandaşımızın işe girdiğini göreceksiniz.
Bitlis’te yaşayan insanların standartlarını, Türkiye standartlarının üstüne çıkarmak için çalışıyoruz. Tatvan, gerek eğitim gerekse sağlık konusunda aldığı yatırımlarla Türkiye standartlarının çok üstünde. Bitlis Valisi olarak ben, annemin hem bel fıtığı ameliyatını hem de diz protez ameliyatını Bitlis’te, Tatvan Devlet Hastanesinde yaptırdım. Yani şunu belirtmek istiyorum; Tatvan’daki hayat standardı Türkiye ortalamasının altında değil. İhtiyaçlar bitmeyecek ama biz de elimizden geldiğince vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ben buradan tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Vali Oktay Çağatay, konuşmasının akabinde mahalle ve köy muhtarlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek, başarı belgelerini takdim etti.
Düzenlenen toplantıya mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra kurum amirleri de katıldı.

BİTLİS

19 Aralık 2019 Perşembe

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