Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı.
Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı ve OSB Danışmanı Kemal Karahan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, OSB Müdürü Cihan Demir ve Müteşebbis Heyeti Üyeleri katıldı. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgesinin son durumu ele alındı ve istihdam konuları görüşüldü. OSB’nin faaliyetlerinin arttırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.
BİTLİS
19 Aralık 2019 Perşembe
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