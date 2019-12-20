Bitlis Medeniyet Platformundan BEÜ Rektörüne ziyaret

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis Medeniyet Platformu üyeleri, Dönem Başkanı Cengiz Şahin önderliğinde Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şahin’e; Bitlis İnsani Yardım Derneği (İHH) Başkanı Muzaffer Taşcan, Bitlis Birlik Vakfı Şubesi Başkanı Maşallah Albeni, Türk Kızılayı Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Sevgi Seli Dayanışma Derneği (SEVGİDER) Başkanı Hakan Torun Oral ve Genç Birlik Vakfı Bitlis Şube Başkanı Hakan Soyugüzel eşlik etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuklarıyla bir süre sohbet eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Yardım, nazik ziyaretlerinden dolayı konuklarına teşekkür etti.

BİTLİS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:00

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.