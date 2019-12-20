BEÜ'de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a köy okulu öğrencilerinden gelen mektup doğrultusunda “Rektör Amca” adlı kitap kampanyası başlatıldı.

Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde başlatılan ve 18 Aralık 2019 3 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek kampanyaya ilk bağış, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından yapıldı. Köy öğrencilerinin kitap adına böyle bir girişimde bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yardım, BESEM bünyesinde başlatılan kampanyayı çok önemsediğini ve gereken desteğin yapılacağını ifade etti.

Eğitimi köy okullarına taşımaktan BESEM olarak çok memnun olduklarını ifade eden BESEM Müdürü Öğretim Görevlisi Esra Dursun, başta Bitlis halkı olmak üzere dileyen herkesin desteklerini beklediklerini ifade etti. Dursun, detaylı bilgi almak ve kitap bağışı yapmak isteyenlerin 0 (434) 222 00 00/9313 telefon numarasından kendisine ulaşabileceklerini ifade etti.

BİTLİS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

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