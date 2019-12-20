BEÜ'de 'Dünya Arapça Günü' kutlandı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi ve Arapça Koordinatörlüğü tarafından “18 Aralık Dünya Arapça Günü” münasebetiyle bir program düzenlendi.

Programa, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu’nun yanı sıra çok sayıda akademik, idari personel ile öğrenci katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İslami İlimler Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Hafız Servet Bektaş tarafından Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.

Arapçanın dünyada en çok konuşulan diller arasında altıncı sırada yer aldığını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mansur Teyfur, “UNESCO 2012 yılında 18 Aralık’ı ‘Dünya Arapça Günü’ olarak ilan etmiştir” dedi.

Kur’anı Kerim’in Arapça olarak indirildiğini ve bu sebepten dolayı Arapça'nın ehemmiyetinin bizler için daha da arttığını söyleyen Teyfur, Arapça’nın önemi nedeniyle İslami İlimler Fakültesi Arapça Hazırlık Komisyonu olarak bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. Teyfur, Rektör Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu’na, Arapça Komisyon üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmana son verdi.

Arap dilinin diğer diller gibi bir iletişim aracı olduğunu belirten İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu, anadilimizin yanı sıra diğer dillerin de öğrenilmesinin önemli olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dinçoğlu, “Yahudi dili üzerinde çalışılacaksa İbranice'nin, İslam konusunda çalışılacaksa Arapça'nın ve buna benzer ihtisas alanları ile ilgili diğer dillerin de öğrenilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

18 Aralık’ın Dünya Arapça Günü olarak kutlanmasının bir farkındalık oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Dinçoğlu, Kur’anı Kerim’i ve dini bilgilerin yer aldığı kaynakları öğrenmek için Arapça'yı da öğrenmemiz gerektiğini ifade etti.

Programda ‘Arapça’ adlı şiiri Öğretim Görevlisi Yaser Assıl, ilahi dinletisi Seyhan Kavak, Hüseyin Bircan ve Fatih Cihan, ney dinletisi Yunus Şeflekçi tarafından gerçekleştirildi. ‘Şehit’ adlı şiir ise Seyhan Kavak tarafından okundu. Program, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Dinçoğlu tarafından emeği geçenlere teşekkür sertifikalarının verilmesi ile sona erdi.

BİTLİS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

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