BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi

"O benim sünnetim değildi"

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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu üyeleri, Öğretim Görevlisi Ali Rıza Savaş öncülüğünde Merkezi Öğrenci Yemekhanesi ve mutfağını denetledi.

Öğrencilerin yemekhane hizmetleri hakkındaki düşüncelerini alan topluluk üyeleri, öğrencilerin yemekhane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Ardından kantin ve mutfağı da gezen öğrenciler, yemekhanede bulunan mutfakta da incelemeler yaparak yemeklerin hazırlandığı bölümleri denetledi.

Yemekhane ve kantin hizmetlerinde öğrenci memnuniyetinin esas alınacağını ifade eden Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Ali Rıza Savaş, hizmet kalitesi ve öğrenci memnuniyetini ön planda tuttuklarını belirtti.

BİTLİS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

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