Kaymakam Özkan, SYDV’nin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Özkan, SYDV’nin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

İHA

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaymakam Özkan, SYDV’nin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.
Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda SYDV’nin bu yılki öz kaynaklarından toplam 2 bin 401 hanedeki 11 bin 462 kişiye 2 milyon 561 bin 210 TL nakdi yardım, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında ise 6 bin 372 hanedeki 15 bin 156 kişiye 29 milyon 541 bin 132 TL nakdi yardım, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 5 bin 564 aileye de yaklaşık 9 bin ton kömür yardımı yapıldığını söyledi. Yapılan ayni ve nakdi yardımların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Özkan, 2019 yılında yapılan yardım kalemlerinin detayları ile ilgili de şu bilgileri verdi:
“Bu yıl aile yardımları kapsamında 5 bin 564 aileye 8 bin 574 ton kömür yardımı, 3 bin 203 hanede 6 bin 737 öğrenciye 2 milyon 422 bin 808 TL şartlı eğitim yardımı, 2 bin 742 hanede 4 bin 225 çocuğa 1 milyon 315 bin 925 TL şartlı sağlık yardımı, 374 hanede 375 kişiye şartlı gebelik yardımı, 263 hanede 265 kişiye eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programında 594 bin 550 TL, 275 hanede 310 engelli çocuğa 1 milyon 403 bin 406 TL engelli yakın aylığı yardımı, 38 öğrenciye 77 bin 250 TL şartlı bağış yardımı, bin 766 hanede 2 bin 65 engelliye 12 milyon 365 bin 682 TL engelli aylığı yardımı, bin 166 hanede bin 413 kişiye 8 milyon 778 bin 98 TL yaşlı aylığı yardımı, 4 bin 276 hanede 1 milyon 994 bin 213 TL elektrik desteği yardımı, 96 hanede 216 çocuğa 168 bin 500 TL öksüz yetim yardımı, 23 hanede 32 kişiye 15 bin 600 TL asker çocuğu yardımı, 248 hanede 248 kişiye 350 bin 75 TL muhtaç asker ailesi yardımı, 11 hanede 11 hastaya 69 bin 509 TL kronik hasta yardımı yapılmıştır. Bu anlamda SYDV’nin bu yılki öz kaynaklarından toplam 2 bin 401 hanedeki 11 bin 462 kişiye 2 milyon 561 bin 210 TL nakdi yardım, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında ise 6 bin 372 hanedeki 15 bin 156 kişiye 29 milyon 541 bin 132 TL nakdi yardım yapıldı” dedi.
Tatvan SYDV olarak 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerek ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya devam edileceğini ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşması için merkez ve köylerimizde SYDV personellerimiz tarafından sürekli olarak alan taramaları ve hane ziyaretleri yapılmaktadır. Alan taramaları sayesinde ihtiyaç sahipleri hanelerinde ziyaret edilerek hem ihtiyaçları belirleniyor hem de bu ihtiyaçlar en kısa sürede bu ailelerimize ulaştırılması sağlanmış oluyor. Ben bu vesile ile özverili çalışmalarıyla yardımların hak sahiplerine zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmasında emeği geçen başta SYDV Müdürümüz Mesut Karaman ve tüm vakıf personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

BİTLİS

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:17
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlat’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ...
Uygulama Camisi’nde ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Uygulama Camisi’nde ilk cuma namazı kılındı
Tatvan’da “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle ...
BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir dinletisi
YEREL HABERLER BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir ...
BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi
YEREL HABERLER BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi ...
BEÜ'de 'Dünya Arapça Günü' kutlandı
YEREL HABERLER BEÜ'de 'Dünya Arapça Günü' kutlandı
BEÜ'de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası
YEREL HABERLER BEÜ'de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası
BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde
YEREL HABERLER BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde
BEÜ’de 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı
YEREL HABERLER BEÜ’de 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' ...
Bitlis Medeniyet Platformundan BEÜ Rektörüne ziyaret
YEREL HABERLER Bitlis Medeniyet Platformundan BEÜ Rektörüne ziyaret
Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bitlis Valisi Çağatay, Organize Sanayi Bölgesi ...
Vali Çağatay: “Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist kaldı”
YEREL HABERLER Vali Çağatay: “Sadece dağlara sıkışmış 3-5 terörist ...
Adilcevaz’da kış mevsiminde bahar havası
YEREL HABERLER Adilcevaz’da kış mevsiminde bahar havası
Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu
YEREL HABERLER Kıran-8 operasyonunda 4 PKK sığınağı bulundu
Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor
YEREL HABERLER Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor
Bitlis Kalesi ışıklandırıldı
YEREL HABERLER Bitlis Kalesi ışıklandırıldı
7 bin yıllık Bitlis’in ışıklandırılmış hali büyülüyor
YEREL HABERLER 7 bin yıllık Bitlis’in ışıklandırılmış hali büyülüyor
Aşı reddi, hastalıklarda artışa neden oluyor
YEREL HABERLER Aşı reddi, hastalıklarda artışa neden oluyor
Jandarma birlikleri terörist avında 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatılan ‘Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu’ devam ediyor Güvenlik güçleri bölgeyi adım adım tarıyor
YEREL HABERLER Jandarma birlikleri terörist avında 3 bin 480 ...
“Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılan askerler için kurban kesildi
YEREL HABERLER “Kıran-8 Sehi Ormanları” operasyonuna katılan ...
Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları imha ediliyor
YEREL HABERLER Kıran-8 operasyonunda PKK'nın sığınak ve barınakları ...
Miniklerden ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliği
YEREL HABERLER Miniklerden ‘Yerli Malı Haftası’ etkinliği
Öğretmen ve öğrencilerden Türk halk müziği konseri
YEREL HABERLER Öğretmen ve öğrencilerden Türk halk müziği konseri
Bitlis'te ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi
YEREL HABERLER Bitlis'te ''Yüzme Bilmeyen Kalmasın'' projesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X