Kaymakam Özkan, SYDV’nin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Tatvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak her zaman ihtiyaç sahibi insanlara el uzatma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bu kapsamda SYDV’nin bu yılki öz kaynaklarından toplam 2 bin 401 hanedeki 11 bin 462 kişiye 2 milyon 561 bin 210 TL nakdi yardım, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında ise 6 bin 372 hanedeki 15 bin 156 kişiye 29 milyon 541 bin 132 TL nakdi yardım, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi 5 bin 564 aileye de yaklaşık 9 bin ton kömür yardımı yapıldığını söyledi. Yapılan ayni ve nakdi yardımların devam ettiğini ifade eden Kaymakam Özkan, 2019 yılında yapılan yardım kalemlerinin detayları ile ilgili de şu bilgileri verdi:

“Bu yıl aile yardımları kapsamında 5 bin 564 aileye 8 bin 574 ton kömür yardımı, 3 bin 203 hanede 6 bin 737 öğrenciye 2 milyon 422 bin 808 TL şartlı eğitim yardımı, 2 bin 742 hanede 4 bin 225 çocuğa 1 milyon 315 bin 925 TL şartlı sağlık yardımı, 374 hanede 375 kişiye şartlı gebelik yardımı, 263 hanede 265 kişiye eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programında 594 bin 550 TL, 275 hanede 310 engelli çocuğa 1 milyon 403 bin 406 TL engelli yakın aylığı yardımı, 38 öğrenciye 77 bin 250 TL şartlı bağış yardımı, bin 766 hanede 2 bin 65 engelliye 12 milyon 365 bin 682 TL engelli aylığı yardımı, bin 166 hanede bin 413 kişiye 8 milyon 778 bin 98 TL yaşlı aylığı yardımı, 4 bin 276 hanede 1 milyon 994 bin 213 TL elektrik desteği yardımı, 96 hanede 216 çocuğa 168 bin 500 TL öksüz yetim yardımı, 23 hanede 32 kişiye 15 bin 600 TL asker çocuğu yardımı, 248 hanede 248 kişiye 350 bin 75 TL muhtaç asker ailesi yardımı, 11 hanede 11 hastaya 69 bin 509 TL kronik hasta yardımı yapılmıştır. Bu anlamda SYDV’nin bu yılki öz kaynaklarından toplam 2 bin 401 hanedeki 11 bin 462 kişiye 2 milyon 561 bin 210 TL nakdi yardım, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi yardımlar kapsamında ise 6 bin 372 hanedeki 15 bin 156 kişiye 29 milyon 541 bin 132 TL nakdi yardım yapıldı” dedi.

Tatvan SYDV olarak 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ihtiyaç sahibi kişilere yönelik gerek ayni ve nakdi yardımlarda bulunmaya devam edileceğini ifade eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, “Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaşması için merkez ve köylerimizde SYDV personellerimiz tarafından sürekli olarak alan taramaları ve hane ziyaretleri yapılmaktadır. Alan taramaları sayesinde ihtiyaç sahipleri hanelerinde ziyaret edilerek hem ihtiyaçları belirleniyor hem de bu ihtiyaçlar en kısa sürede bu ailelerimize ulaştırılması sağlanmış oluyor. Ben bu vesile ile özverili çalışmalarıyla yardımların hak sahiplerine zamanında ve doğru bir şekilde ulaşmasında emeği geçen başta SYDV Müdürümüz Mesut Karaman ve tüm vakıf personellerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

BİTLİS 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

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