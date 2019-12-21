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Güroymak’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

İHA

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Güroymak’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis trafik akışını aksattı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü BitlisGüroymak ve GüroymakMuş transit kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sisle beraber soğuk havanın da etkili olduğu ilçede vatandaşlar yürümekte zorlandı. Birçok tır şoförü, ilçedeki dinlenme tesislerinde sisin etkisini kaybetmesini bekledi. Trafik ekipleri, sürücüleri trafik işaretlerine uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.
Vatandaşlardan Faruk Gültekinoğlu, "Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşüyor. Evden iş yerine gelmekte büyük zorluk yaşıyoruz. Kış aylarında ilçemiz durumu hep böyle trafikte ilerleyen sürücüler beni görmez diye yavaş ve dikkatli yürümeye çalışıyorum" dedi.

BİTLİS

21 Aralık 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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