Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret

İHA

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Kıran 8" Operasyonuna katılan birlikleri ve operasyonu yöneten Bitlis il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i Çeltikli Jandarma Karakolundaki karargahında ziyaret etti.

Kaymakam Özkan'dan operasyon birliklerine ziyaret

Bitlis'in Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Kıran 8" Operasyonuna katılan birlikleri ve operasyonu yöneten Bitlis il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i Çeltikli Jandarma Karakolundaki karargahında ziyaret etti.

Tatvan İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, "Kıran 8" Operasyonunu kapsamında Bitlis il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey'i Çeltikli Jandarma Karakolundaki karargahında ziyaret etti. Kaymakam Özkan, zor arazi koşullarına rağmen kararlılıkla operasyonu sürdüren birliklere başarılar dileyerek Tuğgeneral İlbey'i tebrik etti. Operasyon birliklerine seslenen Kaymakam Özkan, "Bu zor ve devasa coğrafyada böylesine inançlı bir faaliyeti ancak kahraman Türk ordusu ve kahraman Türk jandarması icra edebilir. Sizler bu milletin yüreğindeki cesaretin vatan toprağına yansıyan birer nişanesisiniz. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

"Bu hainleri bitireceğiz"
Operasyon alanına giden yollar üzerinde bulunan köylere de uğrayan Kaymakam Özkan, köylülerin davetini kırmayarak evlerine misafir oldu. Köylülerle sohbet eden Kaymakam Özkan, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sayın İçişleri Bakanımızın direktifleri ile yürütülen bu operasyonların, hainlerin inlerine girene kadar devam edeceğini ifade ederek, "Bu hainleri bitireceğiz. Vatan toprağında bu hainlerin bıraktığı her iz ecdadın yüreğinde açılan bir yara demektir. Eğer ecdadın ruhu şad olacaksa, biz bu kutsal vatan topraklarını bu hainlere dar edeceğiz. İnşallah hep beraber el ele mücadele ederek geleceğe huzurlu bir coğrafya ve müreffeh bir vatan bırakacağız." şeklinde konuştu.

BİTLİS

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:01
  • YATSI 18:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sular altında kalacak olan Hasankeyf’te sokak hayvanları taşınıyor
YEREL HABERLER Sular altında kalacak olan Hasankeyf’te sokak ...
Güroymak’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Güroymak’ta yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
Güroymak’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER Güroymak’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ...
'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak bulundu
YEREL HABERLER 'Kıran-8' operasyonunda 69 odalı 24 girişli sığınak ...
‘Kıran-8' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu, patlayıcılar ele geçirildi
YEREL HABERLER ‘Kıran-8' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu, ...
Ahlat’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER Ahlat’ta ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ...
Kaymakam Özkan, SYDV’nin 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Özkan, SYDV’nin 2019 yılı faaliyetlerini ...
Uygulama Camisi’nde ilk cuma namazı kılındı
YEREL HABERLER Uygulama Camisi’nde ilk cuma namazı kılındı
Tatvan’da “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle ...
BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir dinletisi
YEREL HABERLER BEÜ Basın Yayın ve Radyo Öğrenci Topluluğundan şiir ...
BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi denetledi
YEREL HABERLER BEÜ Stratejik Düşünce Öğrenci Topluluğu yemekhaneyi ...
BEÜ'de 'Dünya Arapça Günü' kutlandı
YEREL HABERLER BEÜ'de 'Dünya Arapça Günü' kutlandı
BEÜ'de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası
YEREL HABERLER BEÜ'de ‘Rektör Amca’ kitap kampanyası
BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde
YEREL HABERLER BEÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Ligde
BEÜ’de 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' toplantısı
YEREL HABERLER BEÜ’de 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele' ...
Bitlis Medeniyet Platformundan BEÜ Rektörüne ziyaret
YEREL HABERLER Bitlis Medeniyet Platformundan BEÜ Rektörüne ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X