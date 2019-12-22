Bitlisli çocuklar yüzme öğreniyor Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Şahin Kardaş: "5-6 bin civarında öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"

Bitlis’te ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında yaklaşık 5 bin çocuk yüzme öğrenecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı faaliyete giren yarı olimpik yüzme havuzunda, binlerce çocuk yüzme öğrenecek. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi kapsamında 3 ve 4’ncü sınıfa giden küçük çocuklar, yüzmeyi eğlenerek öğreniyor. Fitness salonu, sauna, masa tenisi, kafeterya, dinlenme odaları ve 520 kişilik tribün kapasitesi bulunan tesis, vatandaşlara ve öğrencilere hizmet vermeye başladı. Ayrıca eğitim için 3 yüzme antrenörü, 3 cankurtaran, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde yüzme öğretiliyor.

Gençlik ve Spor İl Şube Müdürü Şahin Kardaş, açılan bu tesisten bütün Bitlislilerin yararlanmasını istediklerini söyledi. Bundan sonraki süreçte 56 bin civarında öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kardaş, “İl müdürlüğümüze bağlı yüzme havuzumuz 18 Aralık 2019 tarihinde hizmete açıldı. 3 antrenör, 3 cankurtaran, 1 fizyoterapist ve 1 psikolog olmak üzere ilimizin hizmetine sunuldu. Bakanlığımızın bize verdiği rakamlar doğrultusunda yıl içerisinde 2 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi amaçlıyoruz. Şu anda hedef kitlemiz 3’ncü ve 4’ncü sınıflardır. Bundan sonraki süreçte inşallah 2 bin değil de 56 bin civarında öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Buraya ilçeden gelen öğrencilerimiz servisle geliyor. İl merkezinde ikamet eden öğrencilerimizi ise biz kendimiz alıyoruz veya milli eğitim müdürlüğü tarafından servislerle getiriliyor. Öğretmenlerimizde öğrencilerimize eşlik ediyor. Buraya getirildikten sonra personellerimiz tarafından çocuklar hazırlanıp yüzme eğitimi alıyorlar. Havuzumuzun derinliği 2 metre olup, 25 metre boy ve 12,5 metre genişliktedir. Küçük havuzumuz ise yeni yüzme öğrenen çocuklarımız için yapıldı. İlk önce küçük yüzme havuzunda öğretmenlerimiz tarafından yüzme öğretilip daha sonra büyük yüzme havuzumuza alıyoruz. İlimize güzel organizasyonlar almayı düşünüyoruz. Havuzumuz yarı olimpik olduğu için şu anda sadece bölgesel ligler seviyesindeki branşları alabiliyoruz. Yüzme havuzumuz Bitlis için gerçekten çok önemli bir tesistir. Bu yüzme havuzumuzdan bütün Bitlislilerin faydalanmasını istiyoruz” dedi.

BİTLİS 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:41

AKŞAM 17:01

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.