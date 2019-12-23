2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı’nda kayak sezonu açıldı Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Doymaz: “Biz sporu sadece başarı ve derece için yapmıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ve kötü alışkanlıklardan korumak için de yapıyoruz”

Bitlis’teki 2 bin 500 rakımlı Nemrut Dağı’nda kayak sezonu açılırken, kayakçılar antrenman yapmaya başladı.

Aralık ayının sonlarına yaklaştığımız bugünlerde il merkezinde yazdan kalma günler yaşanırken, kayakçılar antrenman yapmak için Nemrut Dağı’na çıkıyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgede antrenman yapan kayakçılar, yarışmalarda Bitlis'i en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Doymaz, Türkiye Kayak Federasyonu’nun (TKF) 2019 2020 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi. Barış Oduncu adlı sporcunun bu yıl İsviçre’de Türkiye’yi ve Bitlis’i temsil edeceğini ifade eden Doymaz, “Bu yıl 912 Ocak’ta İsviçre’de yapılacak olan Biatlon Gençler Olimpiyatı’nda sporcumuz Barış Oduncu ülkemizi ve ilimizi temsil edecek. Aynı şekilde şu anda Erzurum’da kampı devam eden üç kayakçımız var. Bu sporcularımız Balkan Şampiyonası’nda ilimizi ve ülkemizi temsil edecekler. Geçen yıl da antrenmanlarımızın başlangıcını Nemrut’ta yapmıştık. Yaklaşık 4050 sporcu ile start verdik. Yaklaşık 20 gündür çalışmalarımıza başladık. Her yıl olduğu gibi maalesef il merkezinde kar olmadığından dolayı Nemrut’ta çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu yıl da buradaki kar bizim antrenman yapmamız için yeterli bir durumda. Tüm hızımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürekli artan sporcu sayımızla çalışıyoruz. Okul çıkışı sporcularımızın birçoğu kurslara kalıyor. Bu yüzden çalışma zamanımız azalıyor ve hafta sonu yine tekrar ediyoruz. Ben tek tek evlere gidip velilerle görüşüyorum. Sporcularımızı antrenmanlara getirmek için mücadele ediyorum. Bununla ilgili milli eğitim ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir çalışma yaparsa güzel olur. Her geçen yıl kurslardan dolayı sporcularımız azalıyor. Biz sporu sadece başarı ve derece için yapmıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için ve kötü alışkanlıklardan korumak için yapıyoruz. Biz hangi çocuğumuzu kurtarırsak bizim için çok önemlidir. İnşallah geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başarı elde edeceğiz” diye konuştu.

BİTLİS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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