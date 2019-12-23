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Kaymakam Özkan’dan polis kontrol noktasına ziyaret

İHA

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Kaymakam Özkan’dan polis kontrol noktasına ziyaret

Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.
Gece saatlerinde kontrol noktasına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, burada incelemelerde bulundu. Kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

BİTLİS

23 Aralık 2019 Pazartesi

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