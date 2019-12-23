Kaymakam Özkan’dan polis kontrol noktasına ziyaret

"O benim sünnetim değildi"

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Bitlis’in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçe girişinde bulunan polis kontrol noktasını ziyaret etti.

Gece saatlerinde kontrol noktasına ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Mehmet Ali Özkan, burada incelemelerde bulundu. Kontrol noktasındaki son durumla ilgili bilgi alan Kaymakam Özkan, güvenlik güçlerine kolaylıklar diledi.

BİTLİS 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:50

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